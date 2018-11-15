Пышнотелая модель Тесс Холлидей засветила пикантное декольте: фото

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Тесс Холлидей
Тесс Холлидей / www.cosmo.ru

Американская модель Тесс Холлидей, вес которой превышает 150 килограммов, абсолютно не комплексует. Наоборот – пышные формы сделали ее известной на весь мир.

Пока десятки тысяч женщин борются с лишними килограммами, в надежде привести свою фигуру к идеальным формам, пышнотелые модели продолжают заявлять на весь голос: женщина прекрасна в любых формах. Самой жаркой поклонницей этой мысли является американка Тесс Холлидей, которая, кроме карьеры манекенщицы еще и активно ведет свой блог в Instagram.

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Звезда не только публикует кадры из своей личной жизни, но и откровенно демонстрирует свои пышные формы. Так, на странице Тесс появились довольно горячий снимок в кружевной майке черного цвета. Сексапильную фотографию модель сделала в своем авто и засветила пышную грудь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от T E S S (@tessholliday)

 

"Первые 20 лет моей жизни были потрачены на то, чтобы пытаться быть кем-то другим. Поэтому сейчас, в 30, я отказываюсь скрывать себя от мира. Я до сих пор выясняю, кто я, и надеюсь, что дам ответы на все вопросы в течение десятилетий. Что я знаю наверняка – это то, что мое тело мягкое, мои мысли всегда витают в облаках, и я люблю себя такой, как есть", – призналась Тесс Холлидей.

Поэтому модель заполнила свой блог сексапильными снимками, на которых она демонстрирует пышное тело в соблазнительных нарядах, не стесняясь лишнего веса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от T E S S (@tessholliday)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от T E S S (@tessholliday)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от T E S S (@tessholliday)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от T E S S (@tessholliday)

 

Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
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