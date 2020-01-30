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Письмо принцессы Дианы принцам Уильяму и Гарри: эксклюзивные фото

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Принцесса Диана и принц Гарри / Instagram / @officialpaulburrell

Принцесса Диана незадолго до смерти написала письмо, которое адресовала своим сыновьям – принцам Уильяму и Гарри. Фотографией этой эксклюзивной записи поделились в сети.

Письмо, которое покойная леди Ди написала от руки за год до смерти, обнародовал ее бывший дворецкий Пол Баррел. К фотографии письма дворецкий Дианы добавил также ее снимок с маленькими Уильямом и Гарри.

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Я до смерти люблю своих мальчиков и надеюсь, что посеянные мной семена будут расти и принесут необходимую силу, знания и стабильность,
– сказала принцесса Диана в письме.

Пол Баррел на своей странице в инстаграме распространил сообщение, в котором отметил, что опубликовал этот файл только сейчас, потому что не помнил о ним раньше. Он вспомнил об этих словах леди Ди только после того, как принц Гарри и Меган Маркл заявили о сложении своих королевских обязанностей.

В момент, когда Гарри и Меган вступают в новую жизнь, мне вспоминается пронзительное послание принцессы Дианы, которые она адресовала своим сыновьям много лет назад. Это слова о безусловной любви матери к детям, которые сегодня так же актуальны, как и тогда, когда она писала их – более 24 лет назад,
– говорит Пол.

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Принц Уильям Принц Гарри Принцесса Диана
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