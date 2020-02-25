Пит Дэвидсон рассказал о причинах разрыва с Арианой Гранде и Каей Гербер: подробности

26-летний американский комик отметился романами с самыми привлекательными звездами Голливуда. В течение последнего года он успел закрутить романтические отношения с 18-летней моделью Каей Гербер и 26-летней певицей Арианой Гранде. Только сейчас Пит Дэвидсон решил рассекретить, что стало причиной расставания.

Популярный американский комик Пит Дэвидсон завоевал звание настоящего покорителя женских сердец, так как на протяжении последнего года новые подробности его романов не сходили со страниц мировой прессы. Так, он пообщался с радиоведущим Charlamagne tha God и сделал несколько сенсационных заявлений о своих бывших отношениях.

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Только в октябре в прошлом году папарацци удалось рассекретить отношения дочери известной супермодели Синди Кроуфорд Кайи Гербер и Пита Дэвидсона. В компании комика она отдыхала возле бассейна в Майами, посетила несколько светских вечеринок и наслаждалась свиданием в одной из кофеен Нью-Йорка. Однако идиллия между влюбленными длилась недолго. Пит Дэвидсон признался, что решил не обременять девушку личными проблемами из-за нестабильного психического здоровья.

Мы встречались всего несколько месяцев. Она очень молодая, а я уже через многое прошел. Мы расстались перед тем, как я должен был отправиться на реабилитацию. Я понимаю, что она должна веселиться на полную, а не беспокоиться о каком-то парне, у которого постоянно проблемы,

– рассказал комик.

Кроме того, юноша отметил, что успел познакомиться со знаменитыми родителями любимой – супермоделью Синди Кроуфорд и бизнесменом Рэнди Гербером. У них сложилось замечательное общение. Пит признался, что они также беспокоились о нем и он чувствовал большую поддержку семьи Кайи.



Пит Дэвидсон и Кайя Гербер / Instagram /@justjared

Не обошел он вниманием и свои отношения с певицей Арианой Гранде. Пара даже планировала помолвку после пяти месяцев совместной жизни, однако неожиданно объявила о разрыве. По словам Пита Дэвидсона, причиной стала смерть бывшего бойфренда Арианы Гранде исполнителя Мака Миллера, с которым она была в отношениях около двух лет. Потеря парня, с которым звезда связывала свой потрясающий музыкальный успех, стала для нее настоящим потрясением.

Я знал, что после этого все будет кончено. Это было ужасно, и я даже не могу представить, с чем это можно сравнить. Она действительно любила его. И тогда сказал ей: "Я буду рядом столько, сколько ты захочешь",

– вспомнил артист.

Сейчас Пит Дэвидсон решил отказаться от романтических отношений и свиданий. Он стремится сполна насладиться одиночеством и сделать паузу в романах. Комик искренне надеется, что его последующие чувства станут любовью всей его жизни.

Что известно о Пите Дэвидсоне? Карьера 26-летнего комика на телевидении началась с появления в третьем эпизоде комедийного сериала Failosophy 2013 года. Впоследствии он активно выступал в стендап-шоу, быстро завоевав любовь зрителей своими забавными жизненными историями. Пит стал самым молодым актером популярного проекта Saturday Night Live, что позволило ему сотрудничать с американскими знаменитостями. В 2015 году парень попал в список Forbes, как один из самых богатых людей в возрасте до 30 лет. Мировое юмористическое сообщество назвало его настоящим прорывом в индустрии. Однако за острые религиозные шутки на него посыпались многочисленные обвинения католической церкви. Кроме того, он публично просил прощения за оскорбления американского политика Дэна Креншо после издевательств над тем, что он потерял глаз во время войны и сейчас вынужден носить повязку.