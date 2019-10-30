Пьяный Бен Аффлек отметил Хэллоуин в Лос-Анджелесе: видео

После затяжного лечения от алкозависимости у Бена Аффлека снова рецидив. Папарацци увидели голливудского актера на улицах Лос-Анджелеса пьяным.

Соответствующее видео появилось у таблоида TMZ. Журналисты увидели 47-летнего Бена Аффлека, когда он шел к своему внедорожнику в сопровождении эффектной блондинки. Но когда актер отпустил из объятий новую избранницу, то чуть не упал на дорогу из-за опьянения.

Читайте также: Голливудский холостяк Бен Аффлек ищет девушку на сайте знакомств

Инсайдеры рассказали журналистам, что Бен Аффлек был гостем на вечеринке в отеле La Peer, что в Западном Голливуде. Знаменитый американец решил отметить Хэллоуин, а потому предстал перед камерами журналистов в повседневной одежде и маске. Актер с трудом дошел до своего автомобиля и едва держался на ногах.

После костюмированной вечеринки Бен Аффлек и незнакомка поехали в элитное казино. Пьяный актер всего за 12 минут сумел выиграть 1,5 тысячи долларов и покинуть развлекательное заведение.

Смотрите видео, как пьяный Бен Аффлек праздновал Хэллоуин

Что известно про алкозависимость Бена Аффлека?

Успешный актер и продюсер уже несколько лет борется с алкозависимостью. Бен Аффлек проходит курсы реабилитации в специализированной клинике и общается со своим поручителем в рамках терапии. По словам его брата Кейси, только семья давала ему стимул бороться с зависимостью. Но после окончательного развода с Дженнифер Гарнер родственникам сложно влиять на Бена Аффлека.



Голливудская жена звезды "Бэтмена" долгое время поддерживала его в стремлении преодолеть зависимость. Хотя о намерении развестись пара заявила в 2015 году, только в 2018-м все документы таки были подписаны. Дженнифер Гарнер сама отвезла Бена Аффлека в реабилитационную клинику и навещала его с их детьми – 11-летней Виолет Энн, 8-летней Серафиной Розой Элизабет и 5-летним сыном Сэмом.