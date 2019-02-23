Пятилетняя дочь Ким Кардашян Норт Уэст впервые снялась для глянца без мамы: очаровательные фото

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Дочь Ким Кардашян снялась для обложки глянца без мамы
Дочь Ким Кардашян снялась для обложки глянца без мамы / Instagram / @kimkardashian

Старшая дочь участницы реалити-шоу "Семейство Кардашян" Ким Кардашян и знаменитого рэпера Канье Уэста впервые позировала для обложки глянца без звездной мамы. Вполне вероятно, что после этой фотосессии у маленькой Норт Уэст начнется полноценная модельная карьера.

Для пятилетней Норт Уэст объективы камер папарацци не являются чем-то удивительным и особенным, ведь благодаря звездным родителям она всегда вместе с ними посещает светские мероприятия и позирует перед множеством фотографов. Однако до сих пор у нее не было опыта съемки без звездной мамы, тем более для обложки глянца. Журнал WWD дал такую возможность маленькой Норт, вскоре она появится на лицевой странице мартовского номера.

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Норт позировала перед камерами в ярких нарядах и с выразительным макияжем. Стоит отметить, что недавно Ким Кардашян раскритиковали за то, что она накрасила пятилетнему ребенку губы красной помадой для светского выхода.

Ее интерес к макияжу и ощущение моды идут вопреки возрасту,
– пишут о Норт Уэст представители издания WWD.

Донька Кім Кардашян норт Вест
Норт Уэст для обкладинки WWD / Instagram / @wwd

Дочка Кім Кадрашян Норт Вест
Норт Уэст для WWD / Instagram / @kimkardashian

Дочка Кім Кардашян Норт Вест
Норт Уэст для WWD / Instagram / @kimkardashian

Дочка Кім Кардашян Норт Вест
Норт Уэст для WWD / Instagram / @wwd
 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Ким Кардашян Мода
Источник: LifeStyle 24
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