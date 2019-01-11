Пэрис Хилтон пришла на светское мероприятие в сопровождении австралийского манекенщика: фотофакт

Американская светская львица и наследница гостиничного бизнеса Пэрис Хилтон не перестает удивлять своих поклонников. После рождественской вечеринки в доме Ким Кардашян она появилась на светском мероприятии в сопровождении известного манекенщика.

Вероятно, Пэрис Хилтон не переживает из-за разрыва отношений с актером Крисом Зилкой, поэтому посещает немало светских мероприятий. В среду, 9 января, зажигательная американка стала приглашенной гостьей на итальянском благотворительном вечере, который состоялся во Флоренции.

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На светское мероприятие Пэрис Хилтон пришла в ярком красном платье с кружевом. Игривый образ звезда дополнила волнистыми волосами, стильным макияжем с акцентом на глаза и блестящими перчатками.



Пэрис Хилтон примерила роскошное красное платье / Getty Images

Однако не так эффектный look привлек внимание СМИ, как мужчина, с которым Пэрис засветилась на красной дорожке. Перед камерами знаменитость предстала с 23-летним манекенщиком из Австралии Джорданом Барреттом. Для сопровождения Пэрис Хилтон он выбрал потрясающий черный костюм. Пара выглядела очень счастливо, чем спровоцировала слухи о романе.



Пэрис Хилтон пришла на светское мероприятие с австралийским манекенщиком / Getty Images



Пэрис Хилтон и Джордан Барретт / Getty Images

К слову, Пэрис Хилтон и Джордан Барретт познакомились еще в 2015 году. Тогда звезды отрицали слухи об их романе и откровенно признавались, что являются лучшими друзьями. Поэтому неизвестно, имеет ли звезда романтические отношения с австралийским манекенщиком, или их совместный выход во Флоренции был всего лишь встречей двух друзей.

Напомним, что зимой 2018 года Пэрис Хилтон обручилась с Крисом Зилкой. Однако церемонию свадьбы пара каждый раз переносила, а уже в ноябре Пэрис и Крис решили разойтись, отменив помолвку.