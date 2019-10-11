Пэрис Хилтон станет владелицей комплекса на Закарпатье: украинцы начали выполнение ее требований

Светская львица и наследница гостиничного бизнеса Пэрис Хилтон таки приобретет комплекс на Закарпатье. Украинцы уже начали реализовывать главное требование звезды – строительство вертолетной площадки на территории "Деренивской Купели". Строительство планируют завершить в конце 2019 года.

Как известно, еще летом 2019 года все украинские СМИ заговорили о возможном бизнесе Пэрис Хилтон в Украине. Тогда журналисты LifeStyle 24 сообщали, что знаменитая американка выбрала элитный комплекс на Закарпатье под названием "Деренивская Купель". По словам инсайдеров, во время переговоров Пэрис Хилтон выдвинула главное требование – на территории комплекса должна быть вертолетная площадка. Тогда эта просьба казалась препятствием в подписании соглашения, однако источники LifeStyle 24 заявили: строительство уже началось.

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Комплекс, который хочет купить Пэрис Хилтон / Pinterest

Кроме вертолетной площадки на территории "Деренивская Купели" построят двухуровневый паркинг и площадку "Пассаж" для проведения масштабных культурно-массовых мероприятий. Также по просьбе Пэрис Хилтон прилегающие территории комплекса также будут иметь дополнительные автостоянки, чтобы все гости звезды могли с комфортом разместить свои машины. В то же время стартовали работы по внутреннему убранству 5-звездочного отеля DeLux, открытие которого планируется уже в 2020 году.

По предположениям инсайдеров, сделка может быть заключена не раньше весны 2020 года. Тогда же Пэрис Хилтон планирует организовать в Украине представительный международный конкурс красоты. Сейчас звезда рассматривает две локации для проведения мероприятия – Киев и Закарпатье. И, учитывая состояние дорог в Украине, наличие вертолетной площадки в "Деренивская Купели" может стать ключевым аргументом в выборе места проведения конкурса.

Что известно о "Деренивской Купели"?

Курорт находится в урочище Дереневка, на Закарпатье. Это современный гостиничный комплекс, который содержит 130 отдельных номеров. Для туристов владельцы предлагают множество развлечений: здесь расположены аква-зона с бассейнами, развлекательный центр, SPA-комплекс, теннисный корт, мини-гольф и дендропарк с более 5 тысячами различных видов растений.



Курорт на Закарпатье – не единственная покупка, которую хочет осуществить Пэрис Хилтон. Знаменитая американка заинтересовалась недвижимостью в Киеве. Выбор Пэрис Хилтон остановила на элитном жилом пространстве Linden, которое расположено на Липках. Светской львицы понравилась двухуровневая резиденция площадью в 556 квадратных метров, поэтому, вероятно, она отдаст 4,5 миллиона долларов и станет ее собственником.

Журналисты LifeStyle 24 подозревают, что Пэрис Хилтон заинтересовалась инвестициями в украинскую недвижимость во время ее визита во Львов. Весной 2018 года она стала приглашенной гостьей на открытии местного фешенебельного отеля. Сопровождал знаменитость ее жених Крис Зилка, дедушка которого родился в Украине. И хотя Пэрис Хилтон разорвала помолвку, это не повлияло на ее бизнес-идею.