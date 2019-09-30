Плачу от счастья, когда вижу ребенка – Санта Димопулос откровенно рассказала о материнстве

Модель и бывшая солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос, которая второй раз стала мамой, откровенно рассказала о том, что она чувствует и как со всем справляется.

Звезда родила дочь 14 сентября 2019 года в одном из роддомов в Монако. Димопулос отказалась рожать в Украине, из-за негативного опыта родов с первым ребенком. Бывшая певица о своем материнстве сделала соответствующий пост в Instagram.

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По ее словам, она отказалась от услуг няни. Это было ее решение, о котором она еще ни разу не пожалела. У нее есть помощница, которая убирает и готовит, а она тем временем наслаждается временем с дочкой.

Санта говорит, что девочка очень спокойная и капризничает только тогда, когда хочет есть. Растет новорожденная девочка полностью на грудном вскармливании.

Я нахожусь в процессе гормональной перестройки и плачу несколько раз в сутки – от счастья, когда смотрю на ребенка. Плачу от фильма, от грусти, что муж уезжает. И это нормально,

– делится ощущением бывшая исполнительница.

Димопулос призналась, что чувствует себя Шивой с 4 руками. Она может одновременно кормить ребенка, сцеживать молоко, смотреть фильм, пить воду или переписываться в телефоне. Не забывает 32-летняя звезда и о своей фигуре. По ее словам, после беременности ей нужно похудеть на 14 килограммов.