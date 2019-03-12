Платье с 3D-принтера: Ева Грин ошеломила экстравагантным образом

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Ева Грин
Ева Грин / www.gettyimages.com

Голливудская актриса Ева Грин посетила премьеру фильма "Дамбо" (Dumbo) в Лос-Анджелесе и продемонстрировала эффектный наряд на красной дорожке.

Для выхода знаменитость примерила черно-белое платье от Iris van Herpen Haute Couture SS'19.

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Так, наряд выглядел интересно потому, что элементы платья были напечатаны на 3D-принтере и впоследствии собраны вручную. Дополнили образ черные босоножки на высоком каблуке от Jimmy Choo и красная помада.

Єва Грін
Ева Грин / Getty Images

Єва Грін
Ева Грин / Getty Images

Єва Грін
Ева Грин / Getty Images

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Голливуд Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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