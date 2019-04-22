Платье со щупальцами и жуткий грим: Кэти Перри шокировала поклонников

Американская певица Кэти Перри любит эпатировать во время публичных выходов. Не успокоилась звезда и после помолвки с голливудским красавцем Орландо Блумом.

На днях артистка приняла участие в записи нового выпуска развлекательного шоу American Idol, где она заняла одно из судейских кресел. Выпуск организаторы проекта посвятили мультфильмам Disney, поэтому на съемки 34-летняя Кэти Перри пришла в соответствующем костюме.

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Перед камерами певица предстала в образе морской ведьмы Урсулы из мультфильма "Русалочка". Кэти Перри нарядила в тематическое черное платье, которое было украшено щупальцами, как у героини Disney. Но на этом эпатажная певица не остановилась: она дополнила свой образ плотным фиолетовым гримом, голубыми тенями и красной помадой. Украшения в виде ракушек завершили ее жуткий образ.

Такой эпатажный look привлек внимание всех участников съемок, поэтому на протяжении эфира Кэти Перри была главной звездой. Однако поклонники певицы признались в сети, что на самом деле такое платье выглядело очень устрашающе.



Кэти Перри на съемках шоу / Instagram / @katyperry



Кэти Перри в эпатажном образе / Instagram / @katyperry