Платье со щупальцами и жуткий грим: Кэти Перри шокировала поклонников

13 Читати новину українською
Кэти Перри на съемках телепроекта
Кэти Перри на съемках телепроекта / Instagram / @katyperry

Американская певица Кэти Перри любит эпатировать во время публичных выходов. Не успокоилась звезда и после помолвки с голливудским красавцем Орландо Блумом.

На днях артистка приняла участие в записи нового выпуска развлекательного шоу American Idol, где она заняла одно из судейских кресел. Выпуск организаторы проекта посвятили мультфильмам Disney, поэтому на съемки 34-летняя Кэти Перри пришла в соответствующем костюме.

Читайте также: Блондинка Кэти Перри примерила пин-ап платье украинского дизайнера для красной дорожки: фото

Перед камерами певица предстала в образе морской ведьмы Урсулы из мультфильма "Русалочка". Кэти Перри нарядила в тематическое черное платье, которое было украшено щупальцами, как у героини Disney. Но на этом эпатажная певица не остановилась: она дополнила свой образ плотным фиолетовым гримом, голубыми тенями и красной помадой. Украшения в виде ракушек завершили ее жуткий образ.

Такой эпатажный look привлек внимание всех участников съемок, поэтому на протяжении эфира Кэти Перри была главной звездой. Однако поклонники певицы признались в сети, что на самом деле такое платье выглядело очень устрашающе.

Кеті Перрі на зйомках шоу
Кэти Перри на съемках шоу / Instagram / @katyperry

Кеті Перрі в епатажному образі
Кэти Перри в эпатажном образе / Instagram / @katyperry

Співачка Кеті Перрі
Певица Кэти Перри / Instagram / @katyperry

blog_ava
Пасха в Украине 2019: дата и традиции
сегодня
46358
Теги: LifeStyle Стиль и мода Кети Перри Музыка
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День Земли: голливудские звезды, которые заботятся о природе
сегодня 20:00 День Земли: голливудские звезды, которые заботятся о природе
283
Оксана Муха – победительница "Голоса страны-9": согласны ли Вы с результатами финала
сегодня 01:05 Оксана Муха – победительница "Голоса страны-9": согласны ли Вы с результатами финала
479
Оксана Муха – победительница шоу "Голос страны-9": биография
сегодня 00:48 Оксана Муха – победительница шоу "Голос страны-9": биография
2082
Вербное воскресенье в Украине: звезды поздравили поклонников с праздником – фото
21 апреля 17:21 Вербное воскресенье в Украине: звезды поздравили поклонников с праздником – фото
261
Голос страны 9 сезон: за кого будете голосовать в финале? Опрос
21 апреля 16:03 Голос страны 9 сезон: за кого будете голосовать в финале? Опрос
610
Новости
Больше новостей
Залиште відгук