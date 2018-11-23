Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер показала, как выглядела в детстве: трогательное фото

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Китти Спенсер
Китти Спенсер / www.instagram.com/kitty.spencer

Знаменитая британская модель и двоюродная сестра принцев Уильяма и Гарри Китти Спенсер, которая является официальным послом итальянского бренда украшений Bulgari, сделала сюприз поклонникам в социальных сетях.

Новое фото Спенсер опубликовала на своей странице в Instagram.

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27-летняя Китти показала свой архивный снимок с детства. Племянница принцессы Дианы позирует в длинном клетчатом платье, носках и сандалиях.

"Первый день школы", – подписала свой снимок модель.

кітті спенсер
Китти Спенсер / Instagram @kitty.spencer

Теги: LifeStyle Мода Королівська сім'я
Источник: 24 Канал
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