Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер показала, как выглядела в детстве: трогательное фото
Знаменитая британская модель и двоюродная сестра принцев Уильяма и Гарри Китти Спенсер, которая является официальным послом итальянского бренда украшений Bulgari, сделала сюприз поклонникам в социальных сетях.
Новое фото Спенсер опубликовала на своей странице в Instagram.
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27-летняя Китти показала свой архивный снимок с детства. Племянница принцессы Дианы позирует в длинном клетчатом платье, носках и сандалиях.
"Первый день школы", – подписала свой снимок модель.
Китти Спенсер / Instagram @kitty.spencer
Источник: 24 Канал
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