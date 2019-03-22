Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер украсила обложку Harper's Bazaar: стильные образы

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Китти Спенсер
Китти Спенсер / Instagram / @kitty.spencer

Знаменитая британская модель и двоюродная сестра принцев Уильяма и Гарри Китти Спенсер, которая является официальным амбассадором итальянского бренда украшений Bulgari, снялась в фотосессии для глянцевого журнала Harper's Bazaar.

Новые снимки Китти опубликовала на своей странице в Instagram. В интервью изданию звезда рассказала о своей карьере модели и о том, после чего она проснулась популярной.

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Во время роскошной свадьбы принца Гарри и Меган Маркл 19 мая племянницу принцессы Дианы назвали одной из самых красивых звездных гостей. Тогда она надела платье-миди изумрудного цвета, которое украшено цветами, и завершила образ оранжевыми лодочками на каблуке и клатчем в тон. На следующий день фанаты королевской семьи больше заинтересовались девушкой и начали массово подписываться на нее в социальных сетях.

Мои подписчики в Instagram выросли с 17 000 до полумиллиона за одну ночь. Я подумала, что это чужой телефон, когда проснулась на следующее утро. Мне пришлось отключить сообщения, потому что мой телефон разрывался,
– рассказала Спенсер.

кітті спенсер
Китти Спенсер на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри / Getty Images

В интервью для глянцевого журнала Китти призналась, что не ждет, что ее модельная карьера будет такой же длинной, как у Наоми Кэмпбелл или других супермоделей.

"Я чувствую, что пробралась в модельный бизнес через "заднюю дверь", и никто еще не заметил.... Думаю, это краткосрочный и поэтому смущающий для меня момент", – добавила она.

Китти Спенсер в фотосессии для Harper's Bazaar: смотрите снимки

Кітті Спенсер
Китти Спенсер / Instagram / @kitty.spencer

Кітті Спенсер
Китти Спенсер / Instagram / @kitty.spencer

Кітті Спенсер
Китти Спенсер / Instagram / @kitty.spencer

Кітті Спенсер
Китти Спенсер / Instagram / @kitty.spencer

Кітті Спенсер
Китти Спенсер / Instagram / @kitty.spencer

Кітті Спенсер
Китти Спенсер / Instagram / @kitty.spencer

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Теги: LifeStyle Мода Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Королівська сім'я
Источник: LifeStyle 24
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