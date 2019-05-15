Пляжный дом мечты: как выглядит дом именитого дизайнера

Как известный американский дизайнер Майл Корс устроил свою летнюю резиденцию на берегу Мексиканского залива.

Кто такой Майкл Корс?Это американский модельер. При рождении получил имя Карл Андерсон-младший. Является совладельцем дома моды Capri Holdings и брендов одежды, аксессуаров и парфюма Michael Kors.

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Дизайнер известен своей страстью к предметам роскоши и деталям. Кроме дизайна одежды, кутурье занимается также дизайном интерьеров.

Издание Harper's Bazaar показало, как выглядит его новый дом во Флориде, куда Корс переехал вместе со своим партнером. Строительство этой летней (а лето во Флориде длится практически круглый год) резиденции, заняло у него целых 5 лет.

Процесс пристально контролировал муж Корса Лансом Лепер – от чертежей до выбора мебели. Сам дизайнер участвовал в обустройстве помещения лишь косвенно, доверив основные задачи архитектурной фирме Stelle Lomont Rouhani и дизайнерскому бюро из Нью-Йорка Groves&Co.

В пляжном доме супругов немало просторных комнат, панорамные окна с видом на Мексиканский залив. Интерьер выполнен в приятных нюдовых тонах, в нем преобладают деревянные элементы декора. В конце концов, убедитесь сами.

Интерьер пляжного дома дизайнера Майкла Корса: смотрите фото