Плохо, когда вмешиваются политики, – Руслан Квинта о скандале вокруг Евровидения в Украине

Музыкальный продюсер Евровидения в Украине через почти 2 месяца после скандала с Национальным отбором поделился собственными мыслями по поводу этого. Он рассказал, почему MARUV не поехала на конкурс в Израиль и как она готовилась к отбору.

В очередном выпуске программы "Слава +" на Люкс ФМ Руслан Квинта прокомментировал скандал с Национальным отбором в этом году. Он подчеркнул, что для него всегда в этом конкурсе была важнейшей музыкальная составляющая.

Читайте также: Скандал с MARUV: что случилось и почему она не едет на Евровидение от Украины

"Для меня всегда в приоритете музыкальное наполнение этого проекта. Это должны быть совершенно разные артисты и жанры. Они должны быть все интересные, профессиональные и конкурентные участники, которые могут представить нашу страну в этом конкурсе", – отметил композитор.



Руслан Квинта в программе "Слава +" / Люкс ФМ

Он пояснил, что перед отборами на музыкальный конкурс всех конкурсантов проверяют как специальные службы, так и Национальная телекомпания Украины, которая согласовывает список всех участников. После отказа певицы TAYANNA (Татьяны Решетняк) было срочно согласовано участие MARUV (Анны Корсун).

Они (команда певицы – LifeStyle 24) долго сомневались и долго думали, участвовать или не участвовать в Нацотборе. Они подали заявку, но у них была спорная песня. Когда отказалась TAYANNA, я позвонил Ане, и она согласилась. Попросила дать ей пару дней на написание песни. И песню Bang она написала за два дня,

– рассказал интересные детали продюсер.

Руслан Квинта подытожил, что вся история с украинским отбором на Евровидение вышла "очень политизированной": "Очень плохо, когда в это все вмешиваются политики, которые раздувают всю эту "катавасию" и тем самым намекают НОТУ, что это за участник. И тут начинаются внутренние качели". По его словам, в этом году букмекеры предрекали MARUV второе место на "Евровидении-2019".

Смотрите полный выпуск "Слава +" с Русланом Квинтой:

Почему MARUV не едет на Евровидение-2019 от Украины?По результатам голосования звездных судей и зрителей, в финале Нацотбора на Евровидение-2019 певица MARUV одержала победу. После критики по поводу ее выступлений в России и неоднозначной позиции относительно войны на востоке Украины (НОТУ решила не подписывать соглашение с MARUV. Сама артистка заявила, что факт запланированных выступлений в России не стал причиной для этого.



Впоследствии представители НОТУ предложили другим финалистам Нацотбора представить страну на Евровидении-2019, однако те отказались. Поэтому в 2019 году ни один украинский артист не выйдет на сцену конкурса в Тель-Авиве. Полуфиналы главного конкурса Евровидения в Израиле запланированы на 14 и 16 мая, а финал состоится 18-го мая.