По-королевски изысканно: Кейт Миддлтон впервые посетила парад конной гвардии

Казалось бы, герцогиня Кембриджская за 8 лет счастливого брака с принцем Уильямом побывала на всех торжественных мероприятиях, которые происходят с участием королевской семьи. Однако на днях Кейт Миддлтон впервые представляла монархию на параде конной гвардии, который состоялся в Лондоне.

Такую честь ей предоставила королева Елизавета II, которая готовится устроить ежегодный праздник для британцев по случаю своего 93-го дня рождения. Перед торжественным событием в Лондоне устраивали своеобразную репетицию – военный концерт Beating Retreat с парадом конной гвардии.

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По традиции, только один член королевской семьи представляет монархию и наблюдает за искусной верховой ездой военных. Ранее важное поручение Ее Величества выполняли принцы Гарри и Уильям, а также принц Филипп. Но в 2019-м Елизавета II выбрала волшебную герцогиню Кембриджскую. И Кейт Миддлтон не подвела королеву и продемонстрировала изысканные манеры и безупречный образ.

Перед камерами герцогиня Кембриджская появилась в молочном пальто от Catherine Walker, к которому подобрала элегантные туфли-лодочки на каблуках. Свой королевский образ жена принца Уильяма дополнила маленьким клатчем и украшениями из коллекции монарха. Выглядела Кейт Миддлтон великолепно.



Кейт Миддлтон на параде в Лондоне ​/ Twitter / @KensingtonRoyal



Герцогиня Кембриджская / Twitter / @KensingtonRoyal

Согласно анонсу королевской семьи, уже в субботу, 8 июня, в Лондоне пройдут торжественные мероприятия в честь Елизаветы II. Свой день рождения Ее Величество отметила в кругу семьи 21 апреля, а теперь радостное событие отметит с британцами.

Стоит отметить, что ежегодно тысячи туристов со всего мира приезжают в Лондон, чтобы поздравить королеву с праздником. Событие транслируют на телевидении, а все члены королевской семьи сопровождают монарха на торжественном параде.