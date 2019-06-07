По-королевски изысканно: Кейт Миддлтон впервые посетила парад конной гвардии

3 Читати новину українською
Кейт Миддлтон продемонстрировала изысканный образ
Кейт Миддлтон продемонстрировала изысканный образ / Twitter / @KensingtonRoyal

Казалось бы, герцогиня Кембриджская за 8 лет счастливого брака с принцем Уильямом побывала на всех торжественных мероприятиях, которые происходят с участием королевской семьи. Однако на днях Кейт Миддлтон впервые представляла монархию на параде конной гвардии, который состоялся в Лондоне.

Такую честь ей предоставила королева Елизавета II, которая готовится устроить ежегодный праздник для британцев по случаю своего 93-го дня рождения. Перед торжественным событием в Лондоне устраивали своеобразную репетицию – военный концерт Beating Retreat с парадом конной гвардии.

Читайте также: Леди в белом: Кейт Миддлтон, Елизавета II и Мелания Трамп пришли на ужин в роскошных платьях

По традиции, только один член королевской семьи представляет монархию и наблюдает за искусной верховой ездой военных. Ранее важное поручение Ее Величества выполняли принцы Гарри и Уильям, а также принц Филипп. Но в 2019-м Елизавета II выбрала волшебную герцогиню Кембриджскую. И Кейт Миддлтон не подвела королеву и продемонстрировала изысканные манеры и безупречный образ.

Перед камерами герцогиня Кембриджская появилась в молочном пальто от Catherine Walker, к которому подобрала элегантные туфли-лодочки на каблуках. Свой королевский образ жена принца Уильяма дополнила маленьким клатчем и украшениями из коллекции монарха. Выглядела Кейт Миддлтон великолепно.

Кейт Міддлтон на параді у Лондоні
Кейт Миддлтон на параде в Лондоне ​/ Twitter / @KensingtonRoyal

Герцогиня Кембриджська
Герцогиня Кембриджская / Twitter / @KensingtonRoyal

Согласно анонсу королевской семьи, уже в субботу, 8 июня, в Лондоне пройдут торжественные мероприятия в честь Елизаветы II. Свой день рождения Ее Величество отметила в кругу семьи 21 апреля, а теперь радостное событие отметит с британцами.

Стоит отметить, что ежегодно тысячи туристов со всего мира приезжают в Лондон, чтобы поздравить королеву с праздником. Событие транслируют на телевидении, а все члены королевской семьи сопровождают монарха на торжественном параде.

blog_ava
Курс валют на 7 июня: доллар и евро продолжают стремительно дешеветь
сегодня
1220
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Стиль и мода Королівська сім'я Кейт Миддлтон
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда пойти в Киеве в выходные: афиша 7-9 июня
сегодня 11:28 Куда пойти в Киеве в выходные: афиша 7-9 июня
24
"Тайная жизнь домашних животных 2": свои в доску
6 июня 18:07 "Тайная жизнь домашних животных 2": свои в доску
Юлія Ліпенцева 206
Ко Дню журналиста: топ-5 фильмов об "акулах пера"
6 июня 16:44 Ко Дню журналиста: топ-5 фильмов об "акулах пера"
331
В Украине состоялась премьера фильма "Рокетмен": трейлер и скандалы вокруг киноленты
6 июня 16:15 В Украине состоялась премьера фильма "Рокетмен": трейлер и скандалы вокруг киноленты
116
Нашествие блогеров на VIDEOZHARA: зачем миллионники едут в Киев?
6 июня 14:56 Нашествие блогеров на VIDEOZHARA: зачем миллионники едут в Киев?
171
Новости
Больше новостей
Залиште відгук