Представитель Нидерландов победил на Евровидении-2019: биография Дункана Лоренса

Победителем песенного конкурса Евровидение-2019 стал участник от Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. По результатам голосования жюри и телезрителей певец получил 492 балла

Финал Евровидения-2019 состоялся в Тель-Авиве 18 мая. За первенство в финале соревновались 26 участников. Первая десятка финалистов определилась 14 мая, вторая – во время второго полуфинала, 16 мая. Шестерку финалистов, которые боролись за победу, завершали страны-основатели Евровидения и страна-хозяин.

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Что известно о Дункане Лоуренсе – победителе на Евровидении-2019 от Нидерландов?

Будущая звезда родился 11 апреля 1994 года в городе Спейкениссе в Нидерландах. Его настоящая фамилия – Де Моор. Известно, что он с детства интересовался музыкой, сочинял собственные песни и играл на гитаре.

В одном из интервью Дункан признался, что в детстве над ним издевались сверстники, а музыка стала единственным спасением.

В 2013 году Лоуренс основал собственную группу The Slick and Suited, с которой начал свою музыкальную карьеру в Рок-академии в Тилбурге и выступил в 2013 году на фестивале Eurosonic Noorderslag в Гронингене. Окончил академию в 2017 году.

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Кроме того, певец участвовал в пятом сезоне шоу The Voice of Holland.

Что известно о личной жизни Дункана?

В социальных сетях победитель Евровидения-2019 не скрывает, что он является бисексуалом. Но никаких подробностей однако, занято ли его сердце любимым человеком в данный момент неизвестно. Вероятнее всего то, что Лоуренс не был женат и не имеет детей.

Как прошло Евровидение-2019

Из первого полуфинала в финал прошли: Греция, Беларусь, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марино, Словения. Победители второго полуфинала – это конкурсанты из Северной Македонии, Нидерландов, Албании, Швеции, России, Азербайджана, Дании, Норвегии, Швейцарии, Мальты.

Еще 5 участников (Испания, Италия, Великобритания, Германия, Франция) выступили сразу в финале на правах стран-основательниц конкурса. Израиль попал сразу в финал, как страна-хозяин. Представитель Израиля-певец Коби Марими с песней Home - выступил под номером 14.

Представитель Нидерландов на Евровидении-2019 сразу занял первое место в рейтингах букмекеров и стал фаворитом зрителей. Впоследствии в результате конкуру Дункан набрал 492 балла от жюри и зрителей и одержал победу на Евровидении-2019.

Выступление Дункана Лоуренса на Евровидении-2019: видео выступления

В 2018 году победу на Евровидении одержала участница от Израиля Нетта Барзилай с песней Toy. Согласно правилам, следующее Евровидение должно было произойти в стране, представитель которой одержал победу. Известно, что на проведение Евровидения-2019 Израиль потратил примерно от 16,6 до 22,1 миллиона долларов.

Почему Украина не принимала участия в Евровидении-2019?

В этом году Украина не участвует в Евровидении-2019. По результатам голосования звездных судей и зрителей, в финале Нацотбора на Евровидение-2019, певица MARUV одержала победу. После критики по поводу ее выступлений в России и неоднозначной позиции относительно войны на востоке Украины НСТУ решила не подписывать соглашение с MARUV. Сама артистка заявила, что незапланированные выступления в России стали причиной для этого.

К Украине присоединился ряд других стран, которые также отказались от участия в песенном конкурсе. Андорра не отправила своего певца на музыкальный конкурс из-за недостаточной финансовой поддержки. Из-за денежных затрат отказались участвовать Болгария и Босния и Герцеговина. Марокко, Монако, Турция и Словакия также не принимали участия.