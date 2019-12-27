Победитель 9 сезона "Мастер Шеф" Сергей Денисов: биография участника

Победителем 9 сезона "Мастер Шеф" стал мужественный парень Сергей Денисов. Давайте вспомним его путь на проекте "Мастер Шеф"!

Победителем 9 сезона "Мастер Шеф" стал суперфиналист Сергей Денисов!

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Парень решил готовить в суперфинале 9 сезона "Мастер Шеф" те блюда, которые знает и любит готовить. Сергей соединил в своем суперфинальном меню кавказскую и украинскую кухню. На закуску выбрал кавказский Кучмач. Главным блюдом стала вырезка ягненка с грузинским Чимичули. А на десерт Сергей решил сделать Чурчхелу, и не в привычном для всех виде, а на ресторанный манер.

Эктор Хименес-Браво был в восторге от главного блюда победителя, ягнятина была нежная, Чимичули подчеркивало нежный и одновременно пряный вкус блюда.

Путь участника на проекте не был легким, однако Сергей всегда оставался настоящим мужчиной и помогал другим.

Молодой и перспективный 26-летний Сергей родом из Батуми. Однако, именно Украину считает своим домом. До проекта "Мастер Шеф", Сергей работал менеджером в ресторане, но ему всегда нравилась кулинария.

Сергей бредит кулинарией, и пошел на большую авантюру приняв участие в проекте, потеряв хорошее деловое предложение. Le Cordon Blue – вот главная цель Сергея Денисова. И она сбылась! Поздравляем Сергея Денисова с победой в проекте "Мастер Шеф" 9 сезона.

Кстати, девушки, парень холостяк и сейчас в активном поиске второй половинки!