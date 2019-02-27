Победитель Оскара-2019 Альфонсо Куарон поддержал Олега Сенцова на кинопремии

Лауреат премии Оскар-2019 за лучшую режиссуру и операторскую работу Альфонсо Куарон выразил поддержку своему коллеге и украинскому политзаключенному Олегу Сенцову. На премию Оскар он надел значок со словами #FreeSentsov, таким образом присоединившись к акции.

На странице в Facebook PEN America рассказали, что мексиканца Альфонсо Куарона увидели со значком в ночь, когда происходила церемония Оскар.

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Что такое PEN America?Это некоммерческая организация, которая занимается защитой свободы слова и его поощрением в США и во всем мире. В PEN America насчитывается более 7000 активистов, среди которых писатели, журналисты, редакторы и другие публичные персоны.

Оскаровский лауреат Альфонсо Куарон прошлой ночью поддержал нас в призыве выпустить украинского кинорежиссера Олега Сенцова,

– говорится в заметке.



Альфонсо Куарон поддержал украинского политзаключенного Олега Сенцова / Facebook / @PEN America

Поскольку на самой церемонии награждения автор фильма "Рим" был в классическом смокинге и белой рубашке с бабочкой, то, можно предположить, что значок он надел на after-party события.

За что в РФ осудили Олега Сенцова?Украинского режиссера задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма. Ему приписывают подготовку теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.