Победитель отбора Евровидения-2018 неожиданно сменил имидж: фото

Украинский исполнитель MELOVIN (Константин Бочаров) решил освежить свой внешний вид, покрасившись из темного цвета волос в седой.

Скандал вокруг нынешнего Национального отбора в Украине до сих пор не утихает. Однако неожиданные изменения в своем апмплуа решил сделать победитель отбора 2018 года MELOVIN. Более года артист имел насыщенно темный цвет волос, что очень подходило к его сценическому образу и одной линзе в левом глазу.

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Стоит добавить, что кроме нового цвета волос и заметно темных и густых бровей в его носу появилась серьга. Возможно, это лишь клипс, однако такой образ очень понравился его "меловинаторам". Именно с ними MELOVIN поздоровался в тексте под сообщением.



MELOVIN сменил имидж / Instagram / @melovin_official

Стоит добавить, что в сентябре 2017 года его последний раз видели с розовым мелированием волос, а перед этим – с черно-белым. А летом 2018 года сменил голубую линзу в одном глазу на черную и носит ее до сих пор. Еще раньше MELOVIN признавался, что его правый глаз – настоящий, а левый, в котором линза, символизирует искусство.

Нет никакой коллекции, просто несколько банок с линзами бело-голубого цвета. Ранее были и другие, но мне стало это неинтересно. Люди придумали, что у меня в глазах линзы разного цвета, а на самом деле я всегда носил линзу только в одном глазу,

– рассказывал Бочаров.

Кто такой MELOVIN?Константин Бочаров родился 11 апреля 1997 года в Одессе. Его творческое имя MELOVIN является сочетанием имени всемирно известного дизайнера Маквина (который является его кумиром) и праздником Хэллоуина. Также творческий псевдоним Александра Маквина происходит от названия его любимой группы Queen. По результатам зрительского голосования стал победителем 6 сезона "Х-фактор". По итогам общего голосования членов жюри и телезрителей, MELOVIN-а также избрали представителем Украины на 63-м песенном конкурсе Евровидение-2018 в Португалии с песней "Under The Ladder". Там он занял 17 место.