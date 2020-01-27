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Грэмми-2020: объявлены все победители престижной премии

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Грэмми-2020: список победителей / www.nytimes.com

27 января в Лос-Анджелесе состоялась 62-я церемония вручения самой престижной музыкальной премии Грэмми. Десятки исполнителей боролись за статуэтки, чтобы стать лидерами в глазах зрителей.

Музыкальная премия Грэмми в 2020 году собрала самых известных звезд музыкальной индустрии, которые соревновались за статуэтки в различных категориях.

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Победители Грэмми-2020

"Запись года"

Bad Guy – Билли Айлиш

"Альбом года"

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? – Билли Айлиш

"Песня года"

Bad Guy – Билли Айлиш

"Лучшая новая артистка"

Билли Айлиш

"Лучшее соло-исполнение"

Truth Hurts – Лиззо

"Лучший альбом в стиле поп"

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? – Билли Айлиш

"Лучшая танцевальный запись"

Got to Keep On – The Chemical Brothers

"Лучшая рок-песня"

This Land – Gary Clark Jr.

"Лучший альбом в жанре современной городской музыки"

Cuz I Love You (Deluxe) – Лиззо

"Лучший саундтрек к визуальным медиа"

Хильдур Гуднадоттир за фильм "Чернобыль"

"Лучший рэп-альбом"

Tyler, The Creator – Igor

"Лучший рок-альбом"

Social Cues – Cage The Elephant

"Лучший альтернативный альбом"

Father Of The Bride – Vampire Weekend

"Лучшее R & B-исполнение"

Jerome – Лиззо

"Лучший альбом латинского поп-музыки"

#Eldisco – Алехандро Санс

"Лучшее музыкальное видео"

клип Old Time Road рэпера Lil Nas X, режиссер – Calmatic

"Лучший классический компендиум"

The Poetry Of Places пианистки Надежды Шпаченко

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Теги: LifeStyle Музыка Грэмми Награды Традиции
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