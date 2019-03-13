Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай станцевала в купальнике: зажигательное видео

Пышнотелая израильская певица Нетта Барзилай, которая победила на международном конкурсе Евровидение-2018, попыталась покорить модный подиум в обтягивающем обольстительном купальнике.

Новые снимки и видео израильтянка опубликовала на своей странице в Instagram.

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Выход эпатажной певицы на подиум бренда BANANHOT превратился в настоящее зажигательное шоу – Нетта станцевала в ярко желтом купальнике и на каблуках с двумя моделями.

Добавим, что показ проходил в рамках Недели моды в Тель-Авиве.



Нетта Барзилай / Instagram / @nettabarzi



Нетта Барзилай / Instagram / @nettabarzi



Нетта Барзилай / Instagram / @bananhot



Смотрите видео с выходом Нетти Барзилай на подиум: