Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай станцевала в купальнике: зажигательное видео

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Нетта Барзилай
Нетта Барзилай / Instagram / @nettabarzi

Пышнотелая израильская певица Нетта Барзилай, которая победила на международном конкурсе Евровидение-2018, попыталась покорить модный подиум в обтягивающем обольстительном купальнике.

Новые снимки и видео израильтянка опубликовала на своей странице в Instagram.

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Выход эпатажной певицы на подиум бренда BANANHOT превратился в настоящее зажигательное шоу – Нетта станцевала в ярко желтом купальнике и на каблуках с двумя моделями.

Добавим, что показ проходил в рамках Недели моды в Тель-Авиве.

Нетта Барзілай
Нетта Барзилай / Instagram / @nettabarzi

Нетта Барзілай
Нетта Барзилай / Instagram / @nettabarzi

Нетта Барзілай
Нетта Барзилай / Instagram / @bananhot
 

Смотрите видео с выходом Нетти Барзилай на подиум: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений BANANHOT bikinis (@bananhot)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений netta barzilai (@nettabarzi)

 

 

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Теги: LifeStyle Новости Израиля Неделя моды Евровидение 2018 Нетта Барзилай
Источник: LifeStyle 24
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