Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай станцевала в купальнике: зажигательное видео
Пышнотелая израильская певица Нетта Барзилай, которая победила на международном конкурсе Евровидение-2018, попыталась покорить модный подиум в обтягивающем обольстительном купальнике.
Новые снимки и видео израильтянка опубликовала на своей странице в Instagram.
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Выход эпатажной певицы на подиум бренда BANANHOT превратился в настоящее зажигательное шоу – Нетта станцевала в ярко желтом купальнике и на каблуках с двумя моделями.
Добавим, что показ проходил в рамках Недели моды в Тель-Авиве.
Нетта Барзилай / Instagram / @nettabarzi
Нетта Барзилай / Instagram / @nettabarzi
Нетта Барзилай / Instagram / @bananhot
Смотрите видео с выходом Нетти Барзилай на подиум: