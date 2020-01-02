Победы, достижения и скандалы в украинском кино: итоги 2019 года

Про нынешнюю войну с российскими наемниками, голодомор 30-х и борьбу с монгольской ордой – украинское кино все больше склоняется к историческим темам. Половина снятых лент в 2019 году были о борьбе украинского народа за право на существование. Благодаря этому о непростой истории Украины узнали и за рубежом. И не просто узнали, а еще и отметили на престижных кинофестивалях.

В 2019 году мир увидел 16 полнометражных игровых и 9 документальных украинских фильмов. В кинотеатрах их посмотрели примерно 1 миллион 700 тысяч зрителей. А кассовые сборы составили 145 миллионов гривен.

"Атлантида"

Об украинском кино заговорили на западе. Лента режиссера Валентина Васяновича "Атлантида" одержала победу на Венецианском кинофестивале. Также в казне фильма награды на фестивалях кино в Токио и Севильи.



Режиссер Валентин Васянович

Фильм касается болезненной темы для Украины – Донбасса. События разворачиваются в 2025 году. Украина побеждает в войне и получает разрушенный оккупантами регион.

Интересно, что роли в фильме сыграли не профессиональные актеры, а настоящие волонтеры и ветераны российско-украинской войны. После насыщенной фестивальной жизни лента будет презентована украинскому зрителю уже в 2020 году.

"Домой"

Еще один фильм "Домой" Наримана Алиева одержал победу на фестивале в Бухаресте и на Босфорском и Одесском международных кинофестивалях.

Имел две номинации в Каннах. И хоть там не победил, однако получил положительные отзывы критиков. "Домой" – это история крымскотатарской семьи. Двое сыновей главного героя, после аннексии Крыма выехали в Киев.

Смотрите трейлер фильма "Домой":

Вскоре он узнает, что старший погиб на Донбассе. Мустафа отправляется в столицу, чтобы забрать тело сына и похоронить его по мусульманским традициям на родине. А также вернуть домой младшего – Алима.

"Земля голубая, будто апельсин"

Впервые украинский фильм попал в конкурсную программу самого престижного фестиваля независимого кино "Сандэнс". Лента "Земля голубая, будто апельсин" рассказывает историю семьи, которая живет на линии огня в Красногоровке.



Кадр из фиільма

Украинские фильмы хорошо воспринимаются на фестивалях и показываются в Европе. Это действительно заслуга и действительно победа. Очень хочется надеяться, что эта тенденция не прекратится и не остановится. Государство и впредь будет поддерживать именно такие фильмы, которые является элементом культурной дипломатии, – директор Украинской киноакадемии Анна Мачех.

"Захар Беркут"

Завоевывает доверие украинский кинематограф и в национальном прокате. Фильм "Захар Беркут", в котором снимались мировые звезды, демонстрировали в кинотеатрах 9 недель. Посмотрели ленту почти полмиллиона зрителей.

Смотрите трейлер фильма "Захар Беркут":

"Цена правды"

Историческая лента "Цена правды" о журналисте Гарете Джонсе, который первым рассказал миру о голодоморе в Украине, также имел успех у зрителей.

Смотрите трейлер фильма "Цена правды":

Правда, не все исторические ленты были удачными. "Круты 1918" о легендарном бое курсантов, а также "Запрещенный" о Василии Стусе разнесли кинокритики. И это не помешало обоим фильмам собрать по 7 миллионов в прокате.

"Украинское кино продолжило традицию прошлого года и показывает довольно таки хорошие результаты среди зрителей", – заявила директор Украинской киноакадемии Анна Мачех.

О главе Госкино

И не обошлось без скандалов. После пяти лет стабильного развития киноиндустрия вошла в зону турбулентности. Председатель Госкино Филипп Ильенко ушел с должности.

Конкурс на должность главы агентства таки превратился в постановочный экшн, только с политическим подтекстом. Единственная кандидатка Юлия Синькевич, которая прошла все этапы электронного тестирования, выбыла из конкурса на собеседовании. Кинематографисты убеждены, что Синькевич завалили. Насторожило присутствие среди членов комиссии председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко.

Впервые кинохудожники вышли на протест. Открытое письмо к президенту подписали фактически все профессиональные ассоциации и объединения, которые выразили доверие Юлии Синькевич. И требовали пересмотреть результаты конкурса. При этом, агентство по вопросам госслужбы объявило повторное соревнование за должность. Как следствие, четыре месяца Госкино без главы, а это вредит индустрии.

Мы готовы уже начинать работать над проектом, но, к сожалению, не можем подписать контракт. Это очень плохо,

– пояснил кинорежиссер Валентин Васянович.

В 2020 году Госкино получит от государства почти 800 миллионов гривен на поддержку кинематографа. Кто возглавит регулятор, каким будет состав совета, который определяет победителей пидчингов, о чем и какое кино в будущем будут смотреть украинские зрители: примитивные комедии или фильмы с глубинным смыслом – остается вопросом без ответа.