Побил собственный рекорд: бюджет нового фильма Мартина Скорсезе превысил 225 миллионов долларов

77-летний американский режиссер не прекращает ошеломлять своих фанатов. После нашумевшего "Ирландца" Мартин Скорсезе взялся за новый проект, бюджет которого составляет как минимум 225 миллионов долларов.

Об этом сообщается на сайте Geek Tyrant.

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Как известно, Мартин Скорсезе взялся за съемки ленты "Убийцы цветочной луны" (Killers of the Flower Moon), премьеру которой запланировал на 2021 год. Впервые о разработке проекта стало известно во время церемонии награждения SAG Awards 2020, на которой Леонардо Ди Каприо, собственно, анонсировал фильм.

В источнике отмечается, что столь раздутый бюджет вызывает беспокойство у представителей компании Paramount Pictures, которая, по договоренности, должна заниматься съемками. А сам режиссер Мартин Скорсезе не покидает надежд, что во время съемочного процесса ему снова будет помогать Netflix, как это было с "Ирландцем", и профинансирует проект. Впрочем, сейчас это только слухи.

Напомним, что фильм "Убийцы цветочной луны" будет снят на основе одноименной документальной книги журналиста Дэвида Гранна, которую он издал в 2017 году. Главные роли в картине сыграют Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро.

Также добавим, что в случае таких расходов на съемку фильма "Убийцы цветочной луны", он станет рекордсменом в фильмографии Скорсезе в категории саміх крупніх бюджетов. К примеру, гангстерская драма "Ирландец" (2019) обошлась режиссеру в 159 миллионов долларов, фильм "Волк с Уолл-Стрит" (2013) в 100 миллионов долларов, а "Хранители времени" (2011) в 170 миллионов долларов.

Отметку в 200 миллионов долларов Скорсезе еще не пересекал.