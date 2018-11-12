Почему Эмма Стоун сменила свое имя: интригующие детали

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Эмма Стоун
Эмма Стоун / YouTube/ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

30-летняя американская актриса Эмма Стоун рассказала, что побудило ее изменить свое имя и поклонницей какой известной звезды она была в детстве.

В новом выпуске The Tonight Show с Джимми Фэллоном главная героиня мюзикла "Ла-Ла Ленд" призналась, что при рождении получила имя Эмили.

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Я была суперблондинкой, а мое настоящее имя было Эмили, но я хотела, чтобы меня называли Эммой из-за Baby Spice,
– поделилась голливудская звезда.

В 2014 году на The Graham Norton Show актриса рассказала, что расплакалась, когда получила видеосообщение от Мелани Браун, которая тоже была участницей группы Spice Girls.

"Смена имени произошла не только из-за Эммы Баттон, но, да, во втором классе я подошла к учительнице и попросила называть меня Эммой именно из-за нее", – прокомментировала актриса.

 

Кто такая Эмма Стоун?
Эмма Стоун – американская актриса, которую называют самой высокооплачиваемой в мире. 30-летняя звезда вошла в список топ-100 знаменитостей по версии Forbes 2013. Получила награду "Оскар 2017" в номинации лучшая актриса за игру в успешном мюзикле-фильме "Ла-Ла Ленд".

Теги: LifeStyle Голливуд
Источник: 24 канал
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