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Почему после пробежки Дэвид Бекхэм поблагодарил британское правительство: видео

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Дэвид Бекхэм после пробежки поблагодарил правительство / Instagram / @davidbeckham

Знаменитый футболист собственным примером доказывает, как важно соблюдать карантинный режим и призывает фанов оставаться дома. Однако по случаю Всемирного дня охраны здоровья Дэвид Бекхэм вышел на пробежку вблизи своего дома, записав ролик со словами благодарности британскому правительству.

Несмотря на пандемию коронавируса, которая изо дня в день только набирает обороты по всему миру, власти многих государств ввели карантин. Большинство именитых звезд оказались в самоизоляции и вдохновляют фолловеров соблюдать самодисциплину.

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Популярный футболист Дэвид Бекхэм, который также публично объявил об изоляции, тщательно следит за своим телом даже в современных сложных обстоятельствах. Так, он признался, что бесконечно благодарен британскому правительству за возможность оставлять стены дома для занятий спортом.

Во Всемирный день здравоохранения Дэвид Бекхэм запечатлел свою пробежку вблизи своего дома. "Я остаюсь дома, как и все мы, стараясь быть с семьей ... Бег помогает мне сохранить разум и тело здоровыми в такое время", – отметил футболист в подписи.

Стоит отметить, что по состоянию на 7 марта в Великобритании диагностировали 52 тысячи случаев заражения COVID-19. К сожалению, более 5 тысяч пациентов умерли от осложнений. В последние дни в стране наблюдается сокращение количества летальных случаев среди инфицированных лиц.

Автор: Марина Джура
Теги: Коронавирус COVID-19 LifeStyle
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