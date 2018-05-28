Почему принц Гарри и Меган Маркл покидают Кенсингтонский дворец: неожиданная причина

Герцоги Сассекские решительно решили покинуть 3-этажный дом на территории Кенсингтонского дворца. Согласно официальному заявлению, принц Гарри и Меган Маркл поселятся в резиденции Фрогмор-хаус, в Виндзоре.

Представители Кенсингтонского дворца намекнули, что молодые супруги стремятся начать самостоятельную жизнь и до появления потомка уладить вопрос с жильем.

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Однако, как стало известно журналистам The Sun, принц Гарри и Меган Маркл имеют некоторые расхождения во взглядах с герцогами Кембриджскими. Именно поэтому они хотят поселиться подальше от Уильяма и Кейт Миддлтон.

"Теперь Гарри и Меган не хотят жить рядом с Уильямом и Кейт. Они стремятся быть самостоятельными. Гарри и Меган нуждаются в большем пространстве. Кроме этого, Кейт и Меган ведут совершенно разный образ жизни, и это со временем становится более заметно", – рассказал инсайдер из близкого окружения королевской семьи.

Стоит отметить, что офис принца Гарри и Меган Маркл останется в Кенсингтонском дворце.

Ранее журналисты LifeStyle 24 сообщали, что королева Елизавета II выделила герцогам Сассекским роскошный коттедж в Виндзоре, на территории которого принц Гарри и Меган Маркл устраивали вечеринку по случаю бракосочетания. В доме пара обустроит 10 комнат, одна из которых будет детской. Кроме этого, супруги планирует сделать отдельное помещение для тренировок и занятия йогой. В свободное время принц Гарри и Меган Маркл смогут наслаждаться прогулкой по роскошным садам, которые окружают Фрогмор-хаус.