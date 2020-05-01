Почему Сальма Хайек хотела отказаться от съемок в Marvel: откровенное признание актрисы

Голливудская актриса Сальма Хайек на днях дала откровенное интервью, в котором рассказала о будущем фильме Marvel "Вечные". Звезда не скрывала: не хотела соглашаться на эту роль, ведь она не присуща ей.

В комментарии журналистам Hello Сальма Хайек рассказала, что на самом деле образ супергероини ей не близок. Поэтому актриса очень долго колебалась, принимать ли предложение от студии Marvel, или лучше отказаться от него.

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"Представляете? Я играю не просто супергероиню, а настоящего лидера супергероев! Эта идея мне показалась странной, поэтому сначала были сомнения. Есть такие актрисы, как Анджелина Джоли, которые являются врожденными "Чудо-женщинами" и "супергероинями". Я к ним не принадлежу. Поэтому скептически отнеслась к своему участию в этом проекте: у меня были определенные предубеждения относительно таких блокбастеров", – поделилась Сальма Хайек.

Однако режиссеру Хлое Чжао таки удалось убедить звезду сняться в фильме "Вечные". Сальма Хайек предстанет перед зрителями в образе хитрого и мудрого лидера Аяк, которая готова противостоять любой угрозе.

Я подумала: "Почему бы и нет? Попробую, раз такой человек, как Хлоя, решила поработать над экранизацией комиксов". Забавно итоге получается: в 53 мне предложить лучшие роли в моей жизни! Все вокруг кажется мне таким новым,

– добавила Сальма Хайек.

Для съемок актриса кардинально изменила свой образ. Зажигательная брюнетка Сальма Хайек предстанет перед зрителями со светлыми волосами.



Сальма Хайек в фильме "Вечные" / London GB

По сюжету фильма "Вечные" небожители создали расу бессмертных инопланетян, все они уже более 7 тысяч лет живут на Земле и ждут, когда мир окажется под угрозой и потребует спасения. И война таки будет: Вечные должны восстать против своих братьев, которые также владеют сверхъестественной силой. И, по словам авторов, это противостояние будет очень ожесточенным.

В новой киноленте зрители смогут увидеть Сальму Хайек, Анджелину Джоли, Кита Харингтона, Ричарда Маддена, Джеммы Чан, Кумэйла Нанджиани. Из-за пандемии коронавируса премьеру киноленты перенесли на 12 февраля 2021 года.