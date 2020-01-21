Почему стоит устроить поездку на Бали: 5 аргументов от телеведущего Никиты Добрынина

Украинский телеведущий Никита Добрынин устроил особую поездку на Бали. Именно на курорте, с видом на экзотические джунгли, шоумен сделал предложение своей любимой Дарьи Квитковой. Однако это не единственная причина, почему стоит хоть раз посетить индонезийский остров.

По словам Никиты Добрынина, слово "Бали" в переводе с санскрита означает "герой". Однако в настоящее время проявлять мужество на острове ни к чему, ведь все адаптировано для туристов. Именно здесь путешественники могут увидеть кардинально другую культуру и быт и отведать любимые блюда по доступной цене. Так почему стоит побывать на Бали – читайте в материале LifeStyle 24.

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1. Особая культура

Бали удивляет приезжих с первых минут пребывания там. Не только экзотические пейзажи поражают туристов, но и памятники архитектуры. В частности, на Бали есть королевский дворец в Убуде, водные дворцы Уджунг и Тирта Ганга, а также популярные среди блоггеров балийские ворота Чанди Бентар. Есть и жуткие религиозные ритуалы, которые поражают даже опытных путешественников.

Мы думали объехать почти все храмы. Но оказалось, на Бали их более 20 тысяч... Умерших здесь кремируют, а не хоронят. Сами пару раз видели этот ритуал возле дорог,

– рассказал телеведущий.

2. Вулканы и водопады

На острове есть много вулканов и водопадов, которые завораживают красотой. Именно они манят тысячи туристов, которые ежегодно посещают курорт. Однако Никита Добрынин добавил, что многие вулканы – активны, поэтому, "по понятным причинам, это очень опасно". А вот у водопадов телеведущий и его избранница провели немало времени.

Это невероятная сила и красота. Долго спускались и тряслись ноги от нагрузки, но это того стоило,

– поделилась впечатлением Дарья Квиткова.

3. Местная кухня

Телеведущий рассказал, что многие жители Бали едят руками. И это и не удивительно, ведь блюда здесь очень вкусные. "Здесь есть все любимые фрукты: ананасы, бананы, папайя, манго, маракуйя, дуриан. На острове можно вкусно поесть и за 2 доллара, и за 200. На рынках здесь нет ценников, торговаться и снижать цену нужно втрое", – поделился Никита Добрынин.

4. Колоритные развлечения

Одним из популярных развлечений на Бали являются бои петухов. Это довольно жестокое шоу заменяет местным жителям лотерею. Также на Бали есть экстремальные развлечения. которые успел испытать Никита Добрынин.

5. Быт

Особым колоритом на Бали отмечается каждая улочка. Жилье, по словам Никиты Добрынина, в среднем можно снять за 20-50 долларов. Кроме этого, телеведущий решил поделиться лайфхаками, которые непременно пригодятся туристам.

"Убуд – город покоя и саморазвития, а Кута и Чангу – города вечеринок. Здесь больше всего австралийцев, много японцев и китайцев, а еще европейцев. Нужно быть готовым к левостороннему движению на дорогах. Для интернета и звонков лучше приобрести карту Telkomsel. Арендовать бюджетное жилье можно в среднем за 20-50 долларов за ночь, неплохой номер в отеле – от 50 долларов, а виллу – за 450-1000 долларов и выше в месяц", – добавил он.