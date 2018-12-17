Почти разведена Cardi B получила романтический сюрприз от экс-возлюбленного: видео

Американская рэп-певица Cardi В, которая решила официально расторгнуть брак со своим мужем – певцом Offset, получила от него неожиданный романтический сюрприз. Произошло это во время выступления артистки в Лос-Анджелесе.

После волнительных сообщений в сети Offset (настоящее имя – Киари Кендрелл Сефас) решил лично извиниться перед своей любимой за слухи об измене. Пожалуй, своенравная Cardi В не хотела раньше его слушать, потому музыкант выбрал место, где она не имела другого выбора, как услышать признание артиста.

Читайте также: "Я не спал с этой девушкой": муж Cardi B публично просит прощения за вероятную измену

Как сообщает The Huffington Post, прямо посреди выступления рэп-певицы на хип-хоп фестивале Offset вышел на сцену. С собой мужчина взял роскошные цветы и целые композиции сладостей с надписью "Прими меня обратно, Карди". Кроме этого, перед ошарашенным толпой рэпер попросил у Cardi В прощения.

Я просто хочу лично извиниться перед тобой. На самом деле. Перед всем миром,

– заявил Offset.

Однако во время признание артиста Cardi В много чего объяснила ему в ответ и не приняла извинения, чем огорчила поклонников. Согласно видео, опубликованного в сети, она только разозлилась из-за романтической затеи.

Offset crashes Cardi B’s set at @RollingLoud.



The rapper brought out flowers and a cake set up that spelled out “Take Me Back Cardi” on stage. Cardi B was not feeling the gesture and had him and the set up removed. pic.twitter.com/MBh3xUWrls — Pop Crave (@PopCrave) 16 грудня 2018 р.

К слову, 10 июля 2018 года у Cardi B и Offset родилась дочь. Девочку, которая является первым ребенком для артистки, назвали Калчер Кари Сефас. Ребенок родился через две недели после того, как рэп-певица подтвердила, что она и Offset тайно поженились.

Однако ребенок отнюдь не стал причиной для борьбы двух певцов за брак. В начале декабря своенравная Cardi B объявила о разводе с мужем. По ее словам, причиной стало то, что чувства артистов угасли. Однако в сети подозревают, что на самом деле рэп-артистка приняла такое решение из-за измены Offset с барменшей из Нью-Йорка. Cardi B набросилась с кулаками на вероятную разлучницу, из-за чего получила судебный иск.

Что известно о драках певицы Cardi B?О бунтовщице Cardi B в западном шоу-бизнесе говорят уже давно. Следовательно, этой осенью артистка дважды "вляпалась" в скандалы, когда встрягла в драку с Ники Минаж, а также с сестрами-барменами в стрип-клубе в Нью-Йорке. В первом случае обвиняемая Cardi B заявляла, что Ники обсуждает за спиной ее материнство, а во втором, что одна из сестер возможно находилась в сексуальной связи с ее мужем, хип-хоп исполнителем Offset. Судебное заседание по делу Cardi B сначала назначили на 29 октября, затем его перенесли на 3 декабря.