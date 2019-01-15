Под руководством Меган Маркл: принц Гарри признался, каким занятием его увлекла жена

Во время первого официального визита герцогов Сассекских в 2019 году принц Гарри признался старому монаху, что очень заинтересовался медитацией. А его жена Меган Маркл использует эти практики уже не один год.

В понедельник, 14 января, герцог и герцогиня Сассекские посетили город Беркенгед. Во время официального визита королевская чета посетила одно из местных кафе, где успела пообщаться с буддийским монахом.

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Как сообщает иностранное издание People, во время этого разговора 69-летний монах вручил будущим родителям книгу "8 шагов к счастью". Принц Гарри с удовольствием принял подарок и признался, что серьезно заинтересовался медитацией и пытается заниматься ею ежедневно.

Поклонники королевской четы предполагают, что любовь к новому занятию мужу привила Меган Маркл, которая является давней поклонницей духовных практик. К слову, мама герцогини является тренером по йоге.

Во время совместных поездок с принцем Гарри в Австралию и страны Океании 37-летняя герцогиня начинала день именно с занятий йогой. Она утверждала, что они помогали ей бороться с токсикозом и "джетлагом" на первых сроках беременности.

Также Меган проходила курс медитаций у инструктора в Лос-Анджелесе еще до знакомства с принцем Гарри. Тогда же в одном из интервью она призналась, что для нее любая активность – это лучшая медитация.