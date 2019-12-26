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Что подарить маме на Новый год 2020: интересные идеи с фото

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Что подарить маме на Новый год 2020 / Breil

До Нового года 2020 осталось совсем мало времени, поэтому самое время подумать и подготовить подарки близким людям. LifeStyle 24 предлагает просмотреть оригинальные идеи подарка для мамы.

Идеи новогоднего подарка маме

Термокружка для мамы

Благодаря интернету и социальным сетям, можно найти оригинальную термокружку. На ней может быть даже фото семьи или любимого домашнего животного. Это будет особенно полезным подарком, ведь иметь под рукой горячий чай или кофе никогда не помешает.

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Термокружка / Фото: Рoudre

Подарок для мамы на Новый год 2020 – флорариум

Это оригинальный небольшой аквариум, но внутри него находятся не рыбки, а растения. Флорариум – идеальная альтернатива цветам, потому что такой подарок выглядит очень красиво и оригинально.

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Флорариум / Фото: roomester

Билет на мероприятие

Впечатление – это один из лучших подарков. Подарить маме билеты на концерт, спектакль или в театр – станет замечательной идеей не только подарка, но и полезным досугом.

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Билет на мероприятие / Фото: acdebernadac

Сертификат

Чтобы сделать хороший подарок и не прогадать, можно подарить сертификат в определенный магазин или салон. Например, можно купить сертификат в ее любимый магазин косметики, оплатить косметические услуги, или даже катание на лошадях или прыжок с парашютом.

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Сертификат в салон или магазин / Фото: ed2go

Бюджетные идеи подарка на Новый год для мамы

Набор елочных украшений

Символом 2020 года будет белая металлическая крыса. Поэтому хороший подарок на Новый год для мамы – набор елочных украшений, которые соответствували б символу. Сегодня в магазинах декора можно найти множество вариантов, и подобрать соответствующие вашему желанию.

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Набор елочных украшений / Фото: иллюстративное

Печатные фото

В цифровую эпоху нам так не хватает бумажных фотографий. Самый простой вариант фотоподарка – распечатать памятные снимки на фотобумаге и преподнести маме в красивой коробочке, а один из них можно оформить в красивую рамку. Если есть немного больше денег и времени, можно заказать фотоальбом или календарь с вашими фото. Также фото можно напечатать на холсте, чтобы оно выглядело как картина.

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Недорогой новогодний подарок – распечатанные фото / Фото: ukr.media

Кухонный набор

Если ваша мама любит готовить, то для нее будет замечательным подарком на Новый год – современный кухонный набор.

Подарунок для мами на Новий 2020 рік
Кухонный набор в качестве подарка на Новый год / Фото: clutch

Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
сегодня
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Автор: Анна Запотоцкая
Теги: LifeStyle Новости культуры Новогодние праздники
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