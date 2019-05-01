Подчеркнула все лучшее сразу: Дженнифер Лопес в мини-платье с глубоким декольте

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Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес / www.gettyimages.com

Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес снимается в новом фильме Hustlers в Нью-Йорке. Звезда сыграет одну из главных ролей в кинокартине, а именно – стриптизершу Рамону. Папарацци в очередной раз поймали Джей Ло во время съемок ленты в очень откровенном наряде.

Так, на съемочной площадке Дженнифер примерила обольстительный образ, надев короткое обтягивающие платье с вырезом для ноги и глубоким декольте от бренда House of CB.

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Look певицы завершили серебристые туфли на высоких каблуках и клатч в виде пачки долларов от Judith Leiber. Стилисты также подготовили для Лопес яркий вечерний макияж и укладку с локонами.

О чем фильм Hustlers: события в киноленте разворачиваются вокруг нескольких стриптизерш. Девушки скооперировались и намерены вывести на чистую воду бывших клиентов с Уолл-стрит.

Дженніфер Лопес
Дженнифер Лопес / Getty Images

Дженніфер Лопес
​Дженнифер Лопес / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд Дженнифер Лопес
Источник: LifeStyle 24
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