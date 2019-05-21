Подставь плечо – я почитаю: киевлянка выпустила крутые футболки с текстами украинских писателей

В рамках проекта # читатимодно киевлянка Наталья Исупова создала футболки с целыми фрагментами из литературных и поэтических произведений.

Сейчас можно приобрести футболки с цитатами из Intermezzo Михаила Коцюбинского, "Путешествия доктора Леонардо..." Майка Йогансена и стихами Саши Лавренчук. Однако можно заказать одежду с фрагментом любого произведения, которое вам нравится, передает БЖ.

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Идея такого проекта родилась у киевлянки во время "путешествий" (да-да, потому что поездка + пробки на дорогах в результате дарят нам полноценное путешествие) в общественном транспорте. Мол, люди в спины друг другу смотрят, а зацепиться глазу не за что.

Полезная для вас и окружающих футболка стоит 849 гривен. Их можно купить в винтажном комиссионном магазине Goodbuyfashion.