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Подушка и одеяло вместо платья: звезды в Украине и мире примеряют "карантинный" тренд

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"Карантинный" тренд: подушка и одеяло с поясом / Фото из соцсетей

Что делать в карантин, как не экспериментировать с образами: кто-то чистит свой гардероб от вещей, которые больше никто не наденет, кто-то проходит онлайн-курсы для совершенствования стиля, а кому-то совсем уже нечем заняться и создает образы из подручных вещей, а именно – подушки и одеяла.

Социальные сети позволяют людям больше расслабиться в непростое время пандемии коронавируса. Кто-то создает веселые видеоролики для Tik-Tok, кто-то дает онлайн-советы и видеоуроки, как улучшить свои формы тела во время карантина, и многое другое. Но новый тренд уже стремительно заполонил сеть инстаграм, ведь не удивительно – создать забавный и одновременно изысканный образ из подушки или одеяла и пояса – это еще та задача!

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Свои фотографии звезды и другие пользователи социальной сети выкладывают под хештегом #pillowchallenge – сейчас их более 32 тысяч. К примеру, свои силы в ловкости удачного образа попытала бывшая солистка группы NIKITA, а ныне – Dj Nana Анастасия Кумейко. Она показала, как, имея на себе лишь одну подушку с шелковой наволочкой терракотового цвета и черный пояс, можно выглядеть "на все сто".

"Сегодня у меня ужин в невероятном месте... На кухне .... возле холодильника. Ну и конечно же афтепати на балконе никто не отменял", – говорится в сообщении Dj Nana.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений DJ NANA (@anastasia_domination)

 

Новый тренд решил испытать на себе и ведущий "Люкс ФМ" Слава Демин. Он прицепил к себе черную подушку с коричневым поясом, а к груди прикладывал подушку в форме сердца. Для завершения образа мужчина даже обул босоножки на каблуках.

"Считаю, что у меня лучший #pillowchallenge. В сети набирают популярность фотки с подушками на голое тело. В офисе нашел только такую подушку", – прокомментировал Демин.

 

Украинская телеведущая Леся Никитюк решила сделать похожий образ в флешмобе, правда, не с подушкой, а одеялом. Звезда обмотала тело одеялом с белоснежной наволочкой и закрепила все черным поясом. Для эффектного вида она обула бежевые туфли и выбрала вместо клатча игрушечного мишку.

"Что слышно по поводу Каннского кинофестиваля?"– иронично прокомментировала свой look Леди Ле.

 

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Дочь Ирины Горовой (бывшей жены Потапа) – Наталья Горова – присоединилась к флешмобу и выложила домашнее фото на своей странице в инстаграме. 22-летняя девушка прицепила к телу подушку в мелкий цветочный принт, подпоясала себя черным поясом, а также обула голубые замшевые туфли на каблуке и взяла оранжевую сумку. На других фото девушка сменила подушку на одеяло и поинтересовалась у поклонников, что выглядит лучше – одеяло или подушка.

 

Украинская актриса Наталья Денисенко приняла эстафету флешмоба от украинского рокера Жени Галича, который является лидером группы O.Torvald, и опубликовала пикантное фото в постели. Женщина, как и предыдущие звезды, приложила к телу белую подушку и закрепила ее черным поясом. 

 

А вот Женя Галич решил идти "ва-банк" и опубликовал откровенное фото, на котором позирует, вероятно, голышом, прикрывшись лишь одной черной подушкой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jenia Galich (@jenia_galich)

 

Лидер украинской группы "Фиолет" Сергей Мартынюк (Колос) решил сделать парный look со своей женой Лорой Молодец, испытав на себе #pillowchallenge.

"Чтобы окончательно не превратиться в героев "Сияния" и держать себя в хорошем эмоциональном тонусе, вносим разнообразие с Лорой в свой досуг на карантине, как можем. Сегодня приобщились к одному из последних сетевых флешмобов #quarantinepillowchallenge", – говорится в сообщении Мартынюка.

 

 

Автор: Ульяна Журба
Теги: Соцсети LifeStyle Новости LifeStyle O.Torvald Леся Никитюк Стиль и мода Мода
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