Подушка и одеяло вместо платья: звезды в Украине и мире примеряют "карантинный" тренд

Что делать в карантин, как не экспериментировать с образами: кто-то чистит свой гардероб от вещей, которые больше никто не наденет, кто-то проходит онлайн-курсы для совершенствования стиля, а кому-то совсем уже нечем заняться и создает образы из подручных вещей, а именно – подушки и одеяла.

Социальные сети позволяют людям больше расслабиться в непростое время пандемии коронавируса. Кто-то создает веселые видеоролики для Tik-Tok, кто-то дает онлайн-советы и видеоуроки, как улучшить свои формы тела во время карантина, и многое другое. Но новый тренд уже стремительно заполонил сеть инстаграм, ведь не удивительно – создать забавный и одновременно изысканный образ из подушки или одеяла и пояса – это еще та задача!

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Свои фотографии звезды и другие пользователи социальной сети выкладывают под хештегом #pillowchallenge – сейчас их более 32 тысяч. К примеру, свои силы в ловкости удачного образа попытала бывшая солистка группы NIKITA, а ныне – Dj Nana Анастасия Кумейко. Она показала, как, имея на себе лишь одну подушку с шелковой наволочкой терракотового цвета и черный пояс, можно выглядеть "на все сто".

"Сегодня у меня ужин в невероятном месте... На кухне .... возле холодильника. Ну и конечно же афтепати на балконе никто не отменял", – говорится в сообщении Dj Nana.

Новый тренд решил испытать на себе и ведущий "Люкс ФМ" Слава Демин. Он прицепил к себе черную подушку с коричневым поясом, а к груди прикладывал подушку в форме сердца. Для завершения образа мужчина даже обул босоножки на каблуках.

"Считаю, что у меня лучший #pillowchallenge. В сети набирают популярность фотки с подушками на голое тело. В офисе нашел только такую подушку", – прокомментировал Демин.

Украинская телеведущая Леся Никитюк решила сделать похожий образ в флешмобе, правда, не с подушкой, а одеялом. Звезда обмотала тело одеялом с белоснежной наволочкой и закрепила все черным поясом. Для эффектного вида она обула бежевые туфли и выбрала вместо клатча игрушечного мишку.

"Что слышно по поводу Каннского кинофестиваля?"– иронично прокомментировала свой look Леди Ле.

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Дочь Ирины Горовой (бывшей жены Потапа) – Наталья Горова – присоединилась к флешмобу и выложила домашнее фото на своей странице в инстаграме. 22-летняя девушка прицепила к телу подушку в мелкий цветочный принт, подпоясала себя черным поясом, а также обула голубые замшевые туфли на каблуке и взяла оранжевую сумку. На других фото девушка сменила подушку на одеяло и поинтересовалась у поклонников, что выглядит лучше – одеяло или подушка.

Украинская актриса Наталья Денисенко приняла эстафету флешмоба от украинского рокера Жени Галича, который является лидером группы O.Torvald, и опубликовала пикантное фото в постели. Женщина, как и предыдущие звезды, приложила к телу белую подушку и закрепила ее черным поясом.

А вот Женя Галич решил идти "ва-банк" и опубликовал откровенное фото, на котором позирует, вероятно, голышом, прикрывшись лишь одной черной подушкой.

Лидер украинской группы "Фиолет" Сергей Мартынюк (Колос) решил сделать парный look со своей женой Лорой Молодец, испытав на себе #pillowchallenge.

"Чтобы окончательно не превратиться в героев "Сияния" и держать себя в хорошем эмоциональном тонусе, вносим разнообразие с Лорой в свой досуг на карантине, как можем. Сегодня приобщились к одному из последних сетевых флешмобов #quarantinepillowchallenge", – говорится в сообщении Мартынюка.