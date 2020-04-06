Эпатажный блогер из Украины Павел Петель погиб в ДТП: фото 18+
В России в ДТП погиб блогер из Украины Павел Петель. Трагедия случилась 4 апреля, однако о его смерти стало известно лишь 6 апреля утром.
На Симферопольском шоссе автомобиль Mercedes на высокой скорости влетел в фуру, которая стояла на заправке. Половину салона просто срезало. Популярный блогер Павел Петель сидел спереди на пассажирском сидении и погиб мгновенно.
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Павел Петель родом из Днепра, однако переехал в Россию, где жил последние 10 лет. В Москве он занимался шоу-бизнесом, позиционировал себя как артист, дизайнер, модель или даже писатель.
Блогер стал популярным в 2013 году после участия в российском телешоу "Давай поженимся". Он часто любил эпатировать в женском наряде и с выраженным макияжем на лице.
Павел Петель на шоу "Давай поженимся"
Петель создал собственный видеоблог на YouTube-канале, где в образе богатой женщины рассказывал о трендах в одежде и о моде. Впоследствии на канале появилась рубрика "Сказки сказочника". Во влогах он рассказывал о жизни, о диете, книгах и традициях.
Влог Павла Петеля: смотрите виде онлайн
В сети есть фотографии, на которых Петель позирует на высоких каблуках, в розовом парике с огромной охапкой цветов, с накрашенными губами и накладными ресницами.
Эпатажные фото Павла Петеля
Павел Петель в образе женщины
Павел Петель – блогер из Украины
Петель в купальнике и на каблуках
Петель щеголяет своим телом
Обнаженный эпатажный блогер
Фото Павла Петеля в инстаграме
В своем инстаграме блогер публиковал не слишком эпатажные фото. Его фотографии носили иногда довольно откровенный характер, ведь Петель мог сфотографироваться почти голым. Впрочем блогер часто показывал фото своих занятий в спортзале, щеголял своим телом, фотографировал цветы и своего домашнего любимца.
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