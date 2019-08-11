Погибла известная украинская балерина Светлана Исакова: детали

В ночь на 10 августа на трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП. В аварии погибло несколько человек, среди которых Светлана Исакова, известная балерина харьковского театра.

О трагедии сообщил гендиректор Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Лысенко Олег Орищенко на своей странице в Facebook.

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По его словам, ведущая артистка харьковского балета 30-летняя Светлана Исакова возвращалась с отдыха вместе со своим мужем.

Возвращаясь с мужем из отпуска по Италии, на маршрутке из Борисполя в Харьков, в автокатастрофе, после множественных травм, в больнице Полтавы умерла ведущая солистка балета Светлана Исакова. Ее жизнь оборвалась на 31 году жизни,

– написал в своем сообщении гендиректор.

На сайте издания НВ отмечается, что 26-летний водитель автобуса Сетра 317 въехал в бус Volkswagen Lt 35 между селами Белоцерковское и Коноплянка. Кроме Светланы Исаковой умер еще один пассажир автобуса.

Фото: Facebook Sveta Isakova