Похороны российской певицы Юлии Началовой перенесли

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Похороны Юлии Началовой перенесли - дата, когда похороны Юлии Началовой
Юлия Началова / Instagram / @julianachalova

Похороны российской певицы Юлии Началовой, которая умерла 16 марта в возрасте 38 лет в Москве, состоятся 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве.

Об этом сообщила официальная представительница певицы Анна Исаева, пишет ТАСС.

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Исаева назвала дату и место похорон Началовой.

Юля будет похоронена на Троекуровском кладбище, улица Рябинова, 24, в четверг, 21 марта. Прощание с Юлией в траурном зале с 12 до 14 часов,
– сказала Анна.

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Добавим, что ранее сообщали, что певицу похоронят 19 марта.

 

Началову срочно забрали в больницу 11 марта после того, как состояние певицы резко ухудшилось из-за диабетического кризиса. У нее обнаружили красную волчанку, двустороннюю пневмонию, сепсис и гангрену. Через некоторое время певицу пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, начался отек. У Началовой начали отказывать внутренние органы, в частности, почки. Ее ввели в состояние медикаментозной комы, после которой певица так и не очнулась.

Перед госпитализацией Началова сильно натерла ногу. Ее друг рассказал, что рана с каждым днем превращалась в болезнь, пока не стала похожей на дыру. Рана не спешила заживать, хотя Юлия регулярно ее обрабатывала и заливала лидокаином. Тогда врачи заподозрили заражение крови. После того, как артистке стало хуже, встал вопрос об ампутации ноги.

Точная причина смерти Началовой пока не известна. Это может быть острая сердечная недостаточность, отек мозга и отказ внутренних органов, которые возникли из-за осложнения подагры (отложение в различных тканях организма кристаллов мочевой кислоты).

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Теги: LifeStyle Потери Новости России Музыка Новости LifeStyle
Источник: 24 Канал
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