Похороны Кита Флинта: сотни поклонников пришли проводить его в последний путь

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Похороны Кита Флинта
Похороны Кита Флинта / Коллаж: LifeStyle 24

Прощание с фронтменом британской группы The Prodigy Китом Флинтом прошло в пятницу, 29 марта. На улицах английского графства Эссекс собрались сотни поклонников и немало знаменитостей, чтобы попрощаться с певцом.

Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт совершил самоубийство около трех недель назад. Его нашли мертвым 4 марта в собственном доме в Норт Энд, в графстве Эссекс. А в пятницу, 29 марта, его поклонники вышли на улицы, чтобы отдать должное и проводить в последний путь вокалиста группы The Prodigy. Первые снимки появились на сайте The Daily Mail.

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Как указано в источнике, на прощальную церемонию прибыла бывшая жена Кита Флинта Маюми Кай. Стоит добавить, что после смерти вокалиста ходили слухи, что он якобы совершил самоубийство из-за развода с ней в начале 2019 года.

Также на улицах графства Эссекс собрались сотни его сторонников и поклонников группы The Prodigy.

Маюмі Кай дружина Кіта Флінта похорон
Маюми Кай, бывшая жена Кита Флинта​ / The Daily Mail

Фото: The Daily Mail

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Теги: Потери Новости LifeStyle LifeStyle Умер Кит Флинт – The Prodigy
Источник: LifeStyle 24
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