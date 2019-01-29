Появился первый трейлер к фильму "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована" с Натали Портман

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Фрагмент из фильма "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована"
Фрагмент из фильма "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована" / IMDb

В сети появился первый официальный международный трейлер к фильму "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована" (The Death and Life of John F. Donovan) с Натали Портман и Китом Герингтоном.

На YouTube-канале компании ONE Media появился первый трейлер к фильму "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована" (The Death and Life of John F. Donovan). Главную роль в канадской драматической киноленте сыграл звезда "Игры престолов" Кит Харингтон.

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Также в съемках картины приняли участие Натали Портман, Джейкоб Трамбле, Джессика Честейн и Тэнди Ньютон. Режиссером драмы стал канадский сценарист и актер Ксавье Долан.

По сюжету фильма, знаменитый американский актер Джон Донован вынужден скрывать свою гомосексуальность. Он начинает переписываться в интернете с 11-летним мальчиком из Англии. После того, как об этом случайно узнают в его среде, приходит конец его карьере. Фатальных последствий и возмущения от общественности им не миновать.

Премьера фильма запланирована на март 2019 года.

Смотреть трейлер к фильму "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована" (The Death and Life of John F. Donovan) (видео):

 

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Натали Портман
Источник: 24 канал
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