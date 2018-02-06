Появился первый трейлер к фильму ужасов "Призраки Шэрон Тейт" с Хилари Дафф: видео

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Хиллари Дафф в фильме "Призраки Шэрон Тейт"
Хиллари Дафф в фильме "Призраки Шэрон Тейт" / Скриншот из видео

31-летняя американская певица Хиллари Дафф снялась в главной роли для фильма "Призраки Шэрон Тейт" (The Haunting of Sharon Tate), который снимали на основе реальных событий. Первый официальный трейлер, поразивший зрителей своим сюжетом, появился в сети накануне.

Около года назад стало известно, что Хилари Дафф сыграет легендарную Шэрон Тейт в одном из фильмов, в котором будет рассказываться трагическая история. Первый официальный трейлер к фильму "Призраки Шэрон Тейт" (The Haunting of Sharon Tate) появился на YouTube-канале Saban Films в понедельник, 4 февраля.

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Хилари Дафф опубликовала снимок в образе Шэрон Тейт на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Hilary Duff (@hilaryduff)

В сюжет кинокартины положена реальная история актрисы и модели Шэрон Тейт, погибшей в возрасте 26 лет, она была на последнем месяце беременности. Как сообщают иностранные СМИ, на снятие фильма автора вдохновили рассказы Шэрон, в которых она однажды призналась, что видела "сны о привидениях, которые предвещали ей смерть от рук последователей сатанинского движения".

В режиссерское кресло сел Дэниэл Фаррандс, который также придумал сценарий для картины. Стоит добавить, что старшей сестре Шэрон идея фильма не понравилась. Она назвала его "бесстыдным и пошлым". Однако поклонники творчества Шэрон Тейт в ожидании нового документального фильма.

Кто такая Шэрон Тейт?
Шэрон Тейт – знаменитая американская актриса и модель с невероятно красивой внешностью. В юном возрасте девушка намеревалась стать психиатром, однако знакомые убеждали ее стать актрисой. После нескольких второстепенных ролей в 1965 году она получила главную роль в фильме "Око дьявола". Шэрон Тейт пророчили оглушительный успех и стремительный карьерный рост, однако ее внезапная смерть перечеркнула все предсказания. В 1968 году она вышла замуж за кинорежиссера Романа Полянского, от которого сразу забеременела. В 1969 году она была жестоко убита бандой сектантов во главе с Чарльзом Мэнсоном. Они ворвались в ее дом, когда она была в одиночестве и, несмотря на ее просьбы оставить в живых хотя бы ради ребенка, нанесли ей 16 ножевых ранений. На момент смерти ей было 26 лет.

Смотреть трейлер к фильму "Призраки Шэрон Тейт" (The Haunting of Sharon Tate) (видео):

 

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Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: 24 канал
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