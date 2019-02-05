Появился первый трейлер к третьему сезону "Рассказ служанки": видео

Суперкубок Super Bowl-2019, который состоялся в США в воскресенье, 3 февраля, славится не только из-за турнира по американскому футболу, но и феерическими шоу, которые демонстрируются зрителям во время перерывов. Так, накануне на стадионе в Атланте представили новый трейлер третьего сезона драматического сериала "Рассказ служанки".

Посетители масштабного мероприятия Super Bowl-2019, кроме ожесточенной борьбы за победу между футбольными командами, имели возможность первыми увидеть трейлеры к фильмам в перерыве матча. Так, в воскресенье, 3 февраля, на стадионе в Атланте представили новый трейлер к третьему сезону сериала "Рассказ служанки".

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Авторы идеи короткого ролика почерпнули вдохновение из предвыборной компании 40-го президента США Рональда Рейгана "Утро в Америке". В начале тизера представлена идеальная картина: жена командора Вотерфорда кормит ребенка, а тем временем закадровый голос произносит вдохновляющую фразу.

В Америке снова наступило утро. Отныне женщины будут ходить на работу больше, чем когда-либо. В этом году десятки детей родятся в счастливых и здоровых семьях. Снова наступило утро,

– сказал закадровый голос.

После этого его внезапно заменяет голос главной героини Джун, которую играет Элизабет Мосс. "Проснись, Америка! Утро уже прошло", – провозгласила женщина.

Она не зря сказала именно эти слова. Как известно, в новом сезоне главная героиня планирует продолжать борьбу с тоталитарной системой, чтобы спасти детей из Галаада.

Смотреть тизер к третьему сезону сериала "Рассказ служанки" (видео):

Что известно про сериал, снятый по мотивам одноименной книги Маргарет Этвуд "Рассказ служанки"? Первая книга была опубликована в 1985 году. По сюжету, события происходят в будущем, в вымышленной стране Галаад, где правят только военные мужчины. Из-за избыточного загрязнения воздуха лишь одна из ста женщин способна рожать детей. Поэтому способных к деторождению девушек силой держат в специальных помещениях. Также таких женщин обучают специальным умениям, после освоения которых они становятся любовницами офицеров. Девушкам в Галааде запрещено делать то, что может делать обычная современная женщина: читать, писать, любить, работать и тому подобное. Они носят красную одежду и полностью подчиняются мужчинам.