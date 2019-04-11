"Покои": в сети появился первый трейлер к хоррор-сериалу с Умой Турман – видео

48-летняя голливудская актриса Ума Турман дебютировала в сериале в жанре ужасов. Вскоре состоится премьера первых эпизодов ожидаемой ленты "Покои" (Chambers).

Голливудские звезды подхватили волну мейнстрима, которая касается съемок в проектах в жанре ужасов. Так, недавно в прокат вышла лента с Николь Кидман "Время возмездия", закончился показ картины с Сандрой Буллок в главной роли под названием "Птичий короб", а теперь еще одна знаменитость поддалась соблазну и согласилась на одну из главных ролей в сериале-хорроре.

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Первый трейлер к много эпизодической ленте появился на YouTube-канале компании Netflix. Стоит добавить, что премьера состоится совсем скоро – 26 апреля.

В центре сюжета стоит героиня Саша, которой в свое время сделали пересадку сердца. В дополнение с донорским органом девушка получила удивительную способность – она ​​видела мир глазами покойника. В сериале "Покои" Ума Турман сыграет мать девушки, сердце которой пересадили Саше.

Смотреть трейлер к сериалу "Покои" (Chambers): видео