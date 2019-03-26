Пол Сарридж оставил пост креативного директора в доме моды Roberto Cavalli

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Пол Сарридж
Пол Сарридж / Getty Images

Креативный директор бренда Roberto Cavalli Пол Сарридж подтвердил слухи об увольнении с престижного поста. Дизайнер сообщил об этом на своих страницах в социальных сетях.

Слухи о том, что Пол Сарридж покидает пост креативного директора бренда Roberto Cavalli ходили по Парижу около недели, но только в понедельник, 25 марта, он сообщил об этом на своей странице в Instagram.

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Я много внимания уделил этому решению и пришел к выводу, что миссия, на которую я подписывался, изменилась и вышла на новое направление с новой перспективой. Сейчас я хочу сосредоточиться на других проектах, которые я откладываю, чтобы достичь общих целей с группой Roberto Cavalli,
– написал Пол Сарридж.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Paul Surridge (@paul_surridge)

Что известно про Пола Сарриджа?Он занимал пост креативного директора Roberto Cavalli с 2017 года. Перед ним модным домом руководил Питер Дундас. Под руководством Пола Сарриджа бренд Roberto Cavalli представил первую мужскую линию одежды на 94-м показе Pitti Uomo.

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Теги: LifeStyle Мода
Источник: LifeStyle 24
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