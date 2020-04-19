Полякова, Федишин и Фреймут: как украинские звезды отмечают праздник Пасхи
Сегодня, 19 апреля, православные христиане отмечают наибольший религиозный праздник – день Светлого Христова Воскресения. В этом году верующим приходится смотреть пасхальное богослужение онлайн в узком семейном кругу. Украинские звезды показали свои пасхальные корзинки и поздравили поклонников со светлым праздником Пасхи.
Пасху 2020 украинцы отмечают по-особому: вместо традиционной церковной службы – онлайн-трансляция, а вместо долгожданных празднований с родней – пасхальный стол дома. Отечественные звезды друг за другом демонстрируют свои пасхальные корзины и поздравляют поклонников на личных страницах в социальных сетях.
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Одной из первых украинских знаменитостей свое пасхальное поздравление опубликовала Оля Полякова. Певица поделилась фотографией, на которой предстала вместе с дочерьми Алисой и Марией в изысканных образах вблизи своего имения. Семья звезды устроила аристократическое чаепитие с фруктами и паской, которую хозяйка приготовила собственноручно. "Поздравляем с праздником Пасхи! Счастья и благополучия в ваши семьи", – написала Полякова.
Знаменитая телеведущая Ольга Фреймут рассказала, что вместе с детьми и мужем посетила богослужение перед телевизором. Они смотрели трансляцию из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве. Фреймут отметила, несмотря на то, что храм был пуст как никогда до этого, ей удалось ощутить присутствие сотни тысяч христиан со всего мира и особую силу молитвы. Ведущая показала паску со своего пасхального стола, лаконично украшенную долькой апельсина.
Львовянка Ирина Федишин продемонстрировала, как ее сыновья собирают пасхальную корзину и наблюдают за онлайн-трансляцией богослужения. Семья певицы была одета в вышиванки, а накануне Пасхи собственноручно украшала дом и раскрашивала писанки. "Искренне поздравляем всех с Пасхой! Всем здоровья, любви и добра! Веселых Вам праздников, друзья, и вкусной паски! Христос Воскрес!", – написала Ирина Федишин.
Семья артиста Сергея Бабкина на Пасху осталась дома в своей квартире в Харькове. Хотя в этом году они не попали в церковь, однако это не помешало им ощутить величие праздника. Жена музыканта Снежана показала, как с дочкой Веселиной билась писанками. Утром вместе с детьми Сергей Бабкин попробовал паску, зажигая свечи на пасхальном столе. "Христос Воскрес! С праздником, дорогие! Здоровья, любви, счастья, мира Вашим домам! Обнимаем! P. S. Яйцами бились? Мы сражались. Мое яйцо победило", – написала Снежана Бабкина.
Певец Дзидзьо записал видео для поклонников с украшенной пасхальной корзиной в руках. Он надел яркую желтую футболку и излучал позитив на собственной студии. "Вкусного вам кулича, вкусной колбаски, яичка вкусного, хрена вам к этому всему. Наешьтесь, люди, и будьте немножко добрее. Христос Воскрес", – написал Дзидзьо.
Актриса и ведущая Лилия Ребрик проводит карантин в загородном доме вблизи столицы, где и отмечает Пасху. Вместе с мужем и двумя дочерьми она опубликовала фото рядом с куличами и крашанками. Судя по всему, звездная семья в хорошем настроении и с радостью воспринимает нынешние особенности празднования Пасхи.
А вот успешная телеведущая Леся Никитюк решила вспомнить, какой была для нее Пасха в прошлом году. Тогда она "попала под раздачу" от священника – он обильно окропил ее водой.
Ольга Сумская продемонстрировала свои кулинарные навыки накануне Пасхи и с радостью делилась рецептами с украинскими хозяйками. В светлый праздник Пасхи она наблюдала за пасхальным богослужением онлайн.
Потап опубликовал фото, которым показал, как раскрасил писанки фломастерами, а его праздничный стол украсил куличик.
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