Полякова, Смеюха и Подкопаева: украинские звезды показали пикантные фото с отдыха

Пока все украинцы готовятся к рождественским праздникам, отечественные звезды нежатся на солнце за рубежом. Певицы, спортсменки и телеведущие публикуют горячие фото в сети, очаровывая своих сторонников стройными формами.

Социальные сети стали неотъемлемыми в жизни украинских звезд. Даже во время отдыха они находят время для публикации новых снимков. Не стесняются артистки стоять в сети и в сексуальных образах: они охотно позируют перед камерами в обольстительных купальниках, щеголяя стройным телом.

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Журналисты LifeStyle 24 подобрали фото отечественных знаменитостей, которые выбрали яркий отдых на новогодне-рождественские праздники.

Оля Полякова

Певица Оля Полякова умело соединила отдых и работу. В Майами звезда сыграла громкий концерт на Новый год, а уже после выступления понежилась на американском пляже. Перед сторонниками артистка предстала в белом купальнике, в котором продемонстрировала соблазнительные формы.

Виктория Смеюха

Не забывает об отдыхе и солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха. Хоть звезда не полетела в теплые страны, но все же примерила купальник.

Обычно в январе я "грею булки" в жарких странах. В последние годы была Кения, Таиланд, Занзибар, Гоа. На этот раз – в Польше. Солнца и океана нет, но фото в купальнике обязана опубликовать! Не меняю традиции!

– рассказала Виктория Смеюха.

Лилия Подкопаева

Украинская спортсменка Лилия Подкопаева, как и Оля Полякова, выбрала для отдыха солнечный Майами. Звезда позировала перед камерой в белом купальнике.



Лилия Подкопаева в купальнике / Instagram / @liliyapodkopaeva_official