Полное дерьмо, – культовый режиссер Терри Гиллиам раскритиковал фильмы Marvel

79-летний британский режиссер Терри Гиллиам резко высказался об успехе кинокартин от вселенной Marvel. По его словам, фильмы неправдоподобные, а потому его возмущает и удивляет то, что они лидируют по кассовым сборам.

Новое интервью Терри Гиллиам дал для издания IndieWire. Конечно, о чем может говорить известный режиссер, если не о киноиндустрии. Однако разговор 79-летнего британца начался не с анализа своих работ, а с критики проектов своих коллег и конкурентов.

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Терри Гиллиам признался, что его сильно беспокоит тот факт, что фильмы Marvel доминируют во всех бокс-офисах мира и представители "гребут деньги", которые могли бы пойти на создание любых других фильмов. Особую волну резкой критики получила "Черная пантера".

Дико не понравилось. С ума сводило. Этот фильм дает темнокожим детям ложную идею, в которую якобы стоит верить. Бред. Полное дерьмо. Думаю, создатели фильма даже в Африке не были. Просто дали задание стилистам, чтобы те выбрали традиционные африканские костюмы и другие вещи,

– высказался Терри Гиллиам.

Добавим, что недавно о фильме от Marvel высказался Мартин Скорсезе. Он заявил, что кинокартины, снятые по комиксам, как "аттракционы".

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