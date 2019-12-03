Полностью обнаженная: пышнотелая Lizzo устроила фотосессию на диване (18+)

Американская рэперша ошеломила новыми фотографиями. Звезда позировала без одежды, прикрыв прелести длинными волосами. Звезда опубликовала эротические фото на странице в инстаграм. Поклонники оценили такую откровенность.

Экстравагантная звезда умеет эпатировать и шокировать публику. Исполнительница обнародовала свои пикантные фото в социальной сети. На них она позировала обнаженная.

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Певица расположилась на терракотовом диване, скорее всего, в своем доме. С макияжем и распущенными черными волосами 31-летняя знаменитость игриво крутилась перед объективом камеры.

Нарисуй меня, как свою французскую с*учку,

– прокомментировала фото Lizzo.

За сутки запись звезды набрала более миллиона лайков и 14 тысяч комментариев. Не всем поклонникам такая эротика по нраву. Многие из них высказывали свое негативное отношение к пышным формам Lizzo. Но девушка не считает избыточный вес недостатком. Она активно пропагандирует бодипозитив. Именно поэтому немало подписчиков могут позавидовать ее уверенности и любви к себе.