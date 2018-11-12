Получать награды нужно красиво: Ева Лонгория в откровенном платье на светском мероприятии

Торжественный вечер, который организовал Американский союз защиты гражданских свобод, состоялся в воскресенье, 11 ноября. 43-летняя актриса Ева Лонгория, получавшая награду за свою деятельность, посетила мероприятие в откровенном платье.

Как сообщает The Daily Mail, американская актриса Ева Лонгория уже давно поддерживает правозащитную организацию, поэтому на мероприятие, организованное союзом, не попасть не могла.

Читайте также: Виктория Бекхэм и "обнаженная" Ким Кардашян: чем запомнилась церемония People's Choice Awards

Для выхода звезда выбрала платье нежно-розового цвета с открытым декольте и разрезами возле ног. Правую бретельку наряда украшала голубая лента, которая является символом ACLU (Американского союза защиты гражданских свобод). Под светлое платье Ева обула босоножки бежевого цвета и ограничилась в украшениях. На шее актрисы была тонюсенькая цепочка с подвеской "мама", уши украшали небольшие серьги, а на руке был один перстень, который очень удачно гармонировал с голубой лентой.



Ева Лонгория / The Daily Mail

Голливудская звезда гордится своим быстрым возвращением в форму, именно поэтому одевает платья, которые облегают и подчеркивают ее фигуру.

Напомним, что пять месяцев назад Ева Лонгория впервые стала мамой. Будучи на сносях, актриса посещала все светские мероприятия, устраивала вечеринки и снималась в фотосессиях. О беременности звезды стало известно в декабре 2017, тогда она находилась на четвертом месяце. Совместно с мужем Хосе Антонио Бастоном они назвали сына Энрике Сантьяго.