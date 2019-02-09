Полуфинал Нацотбора к Евровидению-2019: кто является вашим фаворитом – опрос

В субботу, 9 февраля, в Украине стартует грандиозное шоу – Нацотбор на Евровидение-2019. Восемь талантливых вокалистов представят свои песни и поборются за возможность представлять Украину в следующем этапе музыкального конкурса.

Немало меломанов затаили дыхание в ожидании самого грандиозного шоу года – Нацотбора на Евровидение-2019. Путем голосования экспертного жюри и зрителей определится имя певца, который поедет в Израиль на престижное международное шоу.

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Пока же в Украине стартует первый полуфинал. Свои композиции представят The Hypnotunez, LETAY, VERA KEKELIA, ЦеШо, YUKO, Maruv, Brunettes Shoot Blondes и BAHROMA. Журналисты LifeStyle 24 решили узнать, за кого из талантливых вокалистов вы болеете.