Полуголая в магазине: Эмили Ратаковски ошеломила сексапильными снимками

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Эмили Ратаковски в сексапильной рекламе
Эмили Ратаковски в сексапильной рекламе / Instagram / @inamoratawoman

Одна из самых сексуальных моделей мира Эмили Ратаковски в очередной раз сумела взбудоражить сеть. Звезда опубликовала серию обольстительных фото, на которых полуобнаженной позировала в обычной продуктовой лавке.

Развратные образы и обнаженные фото – чем только не удивляла супермодель сеть. Однако на днях Ратаковски удалось в очередной раз покорить поклонников яркой и довольно необычной фотосессией.

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В годовщину существования своего бельевого бренда Inamorata звезда представила пикантную рекламную кампанию. Перед камерой горячая Эмили Ратаковски предстала в стильном топе и приталенной юбке. Наряд легко обнажил ее аппетитные формы и показал роскошную стройную фигуру.

Чуть больше года существует Inamorata! Я так взволнована, что вы разделяете то, чем я занимаюсь. Представляю BODY – категорию одежды, которая является больше, чем просто нижним бельем. Надеюсь, что вы, ребята, в таком же восторге от новинок, как и я,
– отметила Эмили.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

Кроме этого, зажигательная модель предстала перед камерой в сексапильном белье. Ратаковски позировала прямо посреди продуктового магазина, что выглядело очень сексуально. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Inamorata (@inamoratawoman)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

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Теги: Мода LifeStyle Эмили Ратажковски
Источник: 24 Канал
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